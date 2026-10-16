Otorga el premio más grande del país. El Loto Plus sortea los miércoles y sábados en la sede de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires.
El sorteo del Loto Plus que organiza la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires se realizará el sábado con un premio estimado de 27.804 millones de pesos.
El sorteo del Loto Plus y Loto 5 Plus se puede seguir en vivo por la Televisión Pública y el canal oficial de YouTube de la Lotería de la Ciudad los miércoles y sábados a las 22.00.
Loto Tradicional: 13 - 19 - 31 - 35 - 41 - 42
6 aciertos: $ 4.294.822.988. Vacante
Loto Match: 00 - 01 - 03 - 14 - 23 - 39
6 aciertos: $ 2.162.723.614. Vacante.
Loto Desquite: 01 - 06 - 11 - 25 - 34 - 44
6 aciertos: $ 2.709.608.997.
Loto Sale o Sale
02 - 10 - 12 - 27 - 35 - 41
5 aciertos: $ 39.381.282.
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