Otorga el premio más grande del país. El Loto Plus sortea los miércoles y sábados en la sede de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires.
El Loto Plus realizará el próximo sábado, a las 22:00:, un sorteo especial que pondrá en juego un premio garantizado de US$1.500.000, libre de impuestos y deducciones.
La iniciativa fue anunciada por la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires (LOTBA) y tendrá una particularidad: el monto se entregará obligatoriamente mediante la modalidad Sale o Sale, independientemente de los números que resulten sorteados.
El sorteo del Loto Plus y Loto 5 Plus se puede seguir en vivo por la Televisión Pública y el canal oficial de YouTube de la Lotería de la Ciudad los miércoles y sábados a las 22.00.
Loto Tradicional: 04 - 12 - 14 - 19 - 42 - 43
6 aciertos: $ 4.543.483.619. Vacante
Loto Match: 07 - 08 - 19 - 29 - 35 - 36
6 aciertos: $ 2.411.384.245. Vacante.
Loto Desquite: 03 - 17 - 19 - 20 - 24 - 41
6 aciertos: $ 2.953.992.909. Vacante.
Loto Sale o Sale: 04 - 07 - 12 - 34 - 38 - 43
5 aciertos: $ 42.499.269. Se repartió entre 7 ganadores.
Qué es el Loto Plus
Es un Juego de azar poceado, vale decir que el monto a distribuir en premios es directamente proporcional a lo recaudado por la venta del Juego. Pertenece a la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires S.E. y en el ámbito de la provincia de Córdoba es distribuido y comercializado por la Lotería de la Provincia de Córdoba S.E.
Para participar, el apostador deberá elegir 6 (seis) números sobre un total de 46 (cuarenta y seis) que van desde el ’0′ al ’45′ inclusive y serán utilizados para determinar la premiación de las modalidades Tradicional, Match, Desquite, Sale o Sale.
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