6 aciertos: $ 4.543.483.619. Vacante

Loto Match: 07 - 08 - 19 - 29 - 35 - 36

6 aciertos: $ 2.411.384.245. Vacante.

Loto Desquite: 03 - 17 - 19 - 20 - 24 - 41

6 aciertos: $ 2.953.992.909. Vacante.

Loto Sale o Sale: 04 - 07 - 12 - 34 - 38 - 43

5 aciertos: $ 42.499.269. Se repartió entre 7 ganadores.

Se juega el Loto Plus.

Qué es el Loto Plus

Es un Juego de azar poceado, vale decir que el monto a distribuir en premios es directamente proporcional a lo recaudado por la venta del Juego. Pertenece a la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires S.E. y en el ámbito de la provincia de Córdoba es distribuido y comercializado por la Lotería de la Provincia de Córdoba S.E.

Para participar, el apostador deberá elegir 6 (seis) números sobre un total de 46 (cuarenta y seis) que van desde el ’0′ al ’45′ inclusive y serán utilizados para determinar la premiación de las modalidades Tradicional, Match, Desquite, Sale o Sale.