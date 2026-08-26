Sofía Gala apuntó contra la familia de Luis Vadalá: "No lo conocían tanto como yo"

EL EXCHOFER DE MORIA APUNTÓ CONTRA VADALÁ

Sofía actuando la rompe, sublime. Las miradas de Sofía son las miradas de Moria. Me emociona hablar de Moria, me lloré todas las partes de la serie. Con Sofía también he vivido muchas cosas fuertes...", definió Fernando "Coco" Shedden, conocido como el histórico chofer de Moria, quien compartió con la diva durante más de veinte años.

"De la época de Vadalá (Luis, ex pareja de Casán, que en la serie se ve que ella lo hecha, luego de un mal manejo económico y por consumo de adicciones) hubo cosas horribles, sufrió violencia de género. Ese hombre le pegó un cachetazo adelante mío a Sofía Y la seguía a Moria con un arma por Mar del Plata; creo que su adicción le hacía cambiar completamente su personalidad", contó, Coco.