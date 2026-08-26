Sofía Gala apuntó contra la familia de Luis Vadalá: "No lo conocían tanto como yo"

La hija de La one habló de su destacado papel en la tira pero, sobre todo, apuntó con el ex de su mamá, con quien vivió tensos episodios.
Mientras Moria Casán sigue disfrutando de sus vacaciones en El Caribe, Sofía Gala decidió hablar públicamente de su rol en la serie de su madre, en Netflix, en donde es una indiscutida protagonista. Y, además, del conflicto judicial que enfrentará la productora con Luis Vadalá, una de las ex parejas de "la one", con quien la relación terminó muy mal y parte de esa historia, se recrea en la ficción.
"¿Cómo lo tomo? No lo tomo de ninguna manera porque no me van a hacer juicio a mi... De todos modos, me parece que en la serie se quedaron muy cortos y fueron muy buenos con Luis Vadalá. Les tendrían que agradecer", lanzó Sofía, picante, sobre el inicio de una demanda judicial, por parte de la familia de la ex pareja de su mamá,, que considera que Luis "no queda bien parado" en la serie.
"No voy a hablar de ese tema. Pienso que es raro lo del tema del juicio... quizás no lo conocían tanto como yo", dijo Gala, al ser consultada por Bruno Incicco, cronista de Desayuno Americano, en América, por las versiones de que ella habría sido víctima de violencia de género por parte de Vadalá.
Luego, tras terminar la nota, fue Luis Bremer, panelista del ciclo de Pamela David, quien aportó el dato del verdadero motivo de la ruptura entre Moria y Vadalá. El periodista contó que la "one" decidió echar, sin ninguna pertenencia a su ex pareja de su casa, cuando le dió un cachetazo a Sofía.
Sofía actuando la rompe, sublime. Las miradas de Sofía son las miradas de Moria. Me emociona hablar de Moria, me lloré todas las partes de la serie. Con Sofía también he vivido muchas cosas fuertes...", definió Fernando "Coco" Shedden, conocido como el histórico chofer de Moria, quien compartió con la diva durante más de veinte años.
"De la época de Vadalá (Luis, ex pareja de Casán, que en la serie se ve que ella lo hecha, luego de un mal manejo económico y por consumo de adicciones) hubo cosas horribles, sufrió violencia de género. Ese hombre le pegó un cachetazo adelante mío a Sofía Y la seguía a Moria con un arma por Mar del Plata; creo que su adicción le hacía cambiar completamente su personalidad", contó, Coco.
comentar