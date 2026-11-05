Santiago Peña dijo que enfrentará el juicio político en Paraguay: "Ejerceré mi derecho a la defensa"

"Mi prioridad fue impulsar, dentro de la ley y en coordinación con las instituciones responsables, las medidas necesarias para que los ahorristas recuperen sus ahorros. Esclarecer los hechos y resolver los pagos son obligaciones que deben avanzar al mismo tiempo. Una no puede ser excusa para postergar la otra", sostuvo.

Al cabo, Peña pidió preservar "la calma y la paz", ya que "el reclamo de la ciudadanía merece ser escuchado y atendido con respeto, información clara y acciones concretas".

Mensaje del Presidente de la República, Santiago Peña, al pueblo paraguayo. pic.twitter.com/RBz6IfFV9L — Santiago Peña (@SantiPenap) November 5, 2026

El mensaje se conoció después de una jornada de máxima tensión en el Congreso de Paraguay y poco antes de una nueva sesión extraordinaria del Senado, en la que se debatirá el juicio político contra el mandatario.

Horas antes, una sesión conjunta de diputados y senadores, convocada para decidir si aceptaba la renuncia presidencial, debió levantarse por falta de quorum cuando ganaba terreno la postura de rechazarla. La interrupción postergó una definición clave y favoreció de manera momentánea a los sectores que buscaban aceptar la dimisión y evitar que el proceso de juicio político avanzara hasta una eventual destitución.

Hasta ahora, Peña continúa siendo presidente de Paraguay, ya que su renuncia no fue aceptada formalmente por el Congreso y tampoco se concretó su destitución.