Santiago Peña dijo que enfrentará el juicio político en Paraguay: "Ejerceré mi derecho a la defensa"

El Presidente publicó un mensaje en sus redes sociales. Lo hizo horas después de haber presentado su renuncia por el escándalo financiero de Ueno Bank. El Senado definirá el futuro de Peña en una sesión extraordinaria.
En un giro inesperado después de haber presentado su renuncia, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, anunció este jueves que enfrentará el juicio político en su contra y ejercerá su derecho a la defensa. Lo dijo en medio de las repercusiones por el escándalo financiero desatado por el colapso de Ueno Bank, que dejó a unos tres millones de ahorristas sin acceso a sus fondos.
"Ante la continuidad del juicio político, me presentaré y ejerceré mi derecho a la defensa. Lo haré con argumentos y pruebas, con respeto a la Constitución y a las instituciones de la República", sostuvo el jefe de Estado en un mensaje publicado desde su cuenta de X. "Aun cuando ya hayan adelantado su decisión, voy a ejercer ese derecho. No por una cuestión de orgullo personal, sino porque rendir cuentas y dar explicaciones también es una responsabilidad frente al pueblo paraguayo", agregó.
Y siguió en esa línea: "Colaboraré plenamente con las instituciones competentes para que se esclarezca lo ocurrido, se determinen las responsabilidades y quienes hayan infringido la ley respondan ante la Justicia. Aportaré la información que me sea requerida. La ciudadanía merece conocer la verdad, sin encubrimientos y sin que nadie esté por encima de la ley".
Peña destacó que el pago a los ahorristas afectados por el cierre del Ueno Bank "no puede quedar pendiente de lo que ocurra" con su futuro. La discusión sobre mi continuidad en el cargo no puede paralizar las soluciones que necesitan las familias afectadas".
"Mi prioridad fue impulsar, dentro de la ley y en coordinación con las instituciones responsables, las medidas necesarias para que los ahorristas recuperen sus ahorros. Esclarecer los hechos y resolver los pagos son obligaciones que deben avanzar al mismo tiempo. Una no puede ser excusa para postergar la otra", sostuvo.
Al cabo, Peña pidió preservar "la calma y la paz", ya que "el reclamo de la ciudadanía merece ser escuchado y atendido con respeto, información clara y acciones concretas".
El mensaje se conoció después de una jornada de máxima tensión en el Congreso de Paraguay y poco antes de una nueva sesión extraordinaria del Senado, en la que se debatirá el juicio político contra el mandatario.
Horas antes, una sesión conjunta de diputados y senadores, convocada para decidir si aceptaba la renuncia presidencial, debió levantarse por falta de quorum cuando ganaba terreno la postura de rechazarla. La interrupción postergó una definición clave y favoreció de manera momentánea a los sectores que buscaban aceptar la dimisión y evitar que el proceso de juicio político avanzara hasta una eventual destitución.
Hasta ahora, Peña continúa siendo presidente de Paraguay, ya que su renuncia no fue aceptada formalmente por el Congreso y tampoco se concretó su destitución.
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