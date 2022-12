Manuel Andújar y Kevin Benavides, cerca del podio en el prólogo

Andújar (7240 Team), campeón 2021, se ubicó a una distancia de +12 segundos respecto del ganador del prólogo, el francés Alexandre Giroud (Yamaha Racing SMX Drag'on), que defiende el título logrado la edición pasada.

El brasileño Marcelo Medeiros y el español Daniel Vila Vasques completaron el podio del tramo realizado en el Sea Camp, a orillas del Mar Rojo y al oeste de la ciudad de Al'Ula, que tuvo por objetivo de determinar el orden de salida de la etapa 1 prevista para mañana 1 de enero.

Ese segmento de 603 kilómetros (368km. especiales) marcará el comienzo efectivo de la competencia más extrema del deporte motor y estará compuesto por un camino de arena y piedras en forma de bucle con partida y llegada en la ciudad de Hail, al centro norte del país.

Los otros tres pilotos argentinos de la categoría, compuesta por 18 representantes, terminaron debajo de las diez primeras colocaciones: Francisco Moreno Flores (Drag'on Rally Team) fue 12mo., Carlos Verza (Verza Rally Team), 16to. y Alejandro Fantoni (Drag'on), último.

El cordobés Julio Estanguet (Can Am), también inscripto para la competencia, no fue autorizado por la junta médica de la carrera luego de sufrir una trombosis en su pierna derecha durante el vuelo habia Arabia Saudita.

Argentina es el país más ganador en quads desde que la categoría se incorporó al Dakar en 2009. Además de Andújar, fueron campeones Marcos Patronelli (2010, 2013 y 2016), su hermano Alejandro (2011 y 2012) y Nicolás Cavigliasso (2019).

El salteño Kevin Benavides, único sudamericano ganador en motos (2021), se ubicó hoy en el quinto lugar a +8 segundo de su compañero de uno de sus compañeros de escudería Red Bull KTM Factory Racing, el australiano Toby Price.

El australiano Daniel Sanders (Red Bull Gas Gas) se clasificó en el segundo puesto, por delante de Ross Branch (Hero Motorsports), piloto de Botswana, y del español Joan Barreda Bort (Monster Energy JB Team).

Luciano Benavidez (Husqvarna Factory Racing), hermano menor de Kevin, concluyó decimocuarto (+19s.) y Franco Caimi (Hero Motorsports) vigésimo (+23s.).

En autos, Orlando Terranova (Prodrive), considerado una leyenda del Dakar por sus 16 presencias desde la temporada 2005, se posicionó en el noveno puesto como mejor argentino por encima de Sebastián Haperín (17mo.) y Juan Cruz Yacopini (30mo.).

El sueco Mattias Ekstrom (Team Audi Sports) ganó un prólogo cuyo podio fue completado por los franceses Sébastien Loeb (Prodrive Hunter), segundo de la edición 2022 y Stéphane Peterhansel (Audi), máximo ganador histórico del Dakar con 14 títulos.

El campeón 2022, el qatarí Nasser Al Attiyah (Toyota), fue cuarto, a 12 segundos del ganador del día, seguido de cerca por el francés Guerlain Chicherit (Prodrive) y por el español Carlos Sainz (Audi), tres veces vencedor de la prueba.

Por otro lado, los argentinos Nicolás Cavigliasso (Drag'on Rally Service) y Jeremías González Ferioli (South Racing) fueron séptimo y octavo en el inicio de la división SSV, que por el momento domina el lituano Rokas Baciuska (Red Bull Can Am).

La 45° edición Rally Dakar se correrá hasta el domingo 15 de enero con un recorrido de 8.549 kilómetros (4.706 cronometrados), dividido en 14 etapas.

El Dakar 2023, cuarto año consecutivo en territorio árabe tras su salida de Sudamérica, tendrá un circuito más difícil que en las ediciones pasada, según su director deportivo, el francés David Castera.

La competencia comenzó a orillas del Mar Rojo y terminará en Dammam, sobre el golfo arábigo, después de dos semanas con características diferentes. En la primera, las etapas serán extensas, con un promedio superior a los 400 km. crono, y en la segunda bajará considerablemente la distancia pero sobre un terreno desconocido que podrá a prueba la destreza y la resistencia de los pilotos.

Se trata del desierto de Rub Al Khali, también llamado Empty Quarter, una región vacía, sin registro de vida, con una superficie de 650.000 kilómetros cuadrados, cubiertos sólo por arena, con dunas que alcanzan los 250 metros de altura.