San Luis: la Policía logró frustrar una carrera de galgos

Los oficiales constataron la presencia de unos 60 perros, que a primera vista no parecían lastimados, y que fueron inspeccionados por el veterinario de la Municipalidad. Sebastián Magallanes, el jefe de la Comisaría Nº 29, detalló que había unas 300 personas que animaban la “fiesta ilegal”.

“Cuando llegamos no estaban las carreras pero encontramos a los animales en los alrededores de la pista. Hallamos algunos elementos que se utilizan para la misma, pero no todos los que suelen usarse”, explicó Magallanes a El Diario de la República. Sin embargo, no se encontraron ponchos con los números para identificar a los animales que corrían.

ADEMÁS:

La contaminación puede afectar el olfato de las mascotas

Pautas básicas para que las mascotas tengan una vida feliz

“Según lo ordenado, tenemos que identificar a los promotores y a los organizadores de la carrera. Tenemos dos organizadores que fueron reconocidos por los testigos como los responsables de la actividad”, agregó.

En nuestro país, la Ley Nacional 27.330 de prohibición de carreras de galgos se encuentra en vigencia desde el año 2016 y castiga a los organizadores con penas de hasta cuatro años de prisión y multas de 80.000 pesos.

En consonancia con esto, las comisiones de Legislación General y Legislación Penal de la Cámara de Diputados realizaron hace algunas semanas la segunda reunión informativa sobre los proyectos contra el maltrato animal, destinados a reformar la Ley 14.346, la cual establece penas para las personas que maltraten o hagan víctimas de actos de crueldad a los animales.