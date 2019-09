Un duro golpe que no hace bajar los brazos al Refugio Chichos

Por causas que aún no han sido corroboradas, el refugio busca reponerse de un duro cachetazo: "El incendio nos destruyó todo lo que teníamos en el quirófano. Aún no se sabe si fue ocasional o intencional ya que no es una zona muy proclive a incendiarse. Durante el incendio, perdimos medicamentos, aparatología para las cirugías, vacunas, sueros y lo más doloroso es que se nos murió un perrito viejo y una gatita que estaban en el lugar del hecho. Las pérdidas son incalculables pero sabemos que superan los 500 mil pesos".

El municipio y la ayuda de particulares están siendo claves para reconstruirse: "Nos están ayudando a poder armar nuevamente el hospitalito que teníamos. En el Partido de la Costa hay muy poca aparatología para los cachorros por lo que nuestro refugio era un punto de referencia para la comunidad porque sabían que podían contar con nosotros para cualquier situación que tuvieran los animales hasta que pudieran llevarlos a un veterinario especializado".

Muchos políticos y médicos se han puesto en contacto para brindar una mano: "Queremos recuperar el equipamiento interno que teníamos y para eso necesitamos de la mano de políticos que nos ayuden a pasar esta situación. También se acercaron algunos médicos que nos donaron nuevamente esterilizadores que perdimos durante el siniestro". El plantel de River brindó su ayuda: "Nos donaron una camiseta para que podamos sortearla. Con esto queremos comprar las jaulas de cuidados intensivos que necesitan los cachorros. En el hospital también hacemos castraciones y otras cirugías a muy bajo costo para que la gente pueda acceder a brindarle salud a sus compañeros de ruta".

Con las particularidades de la zona costera, el refugio tiene una importante labor comunitaria: "Nos llegan muchos animales que son abandonados por moradores de la zona y muchas veces por turistas que se acercan a pasar sus vacaciones a los lugares cercanos. El Refugio brinda albergue a esos cachorritos y nuestra tarea se ve incrementada sobre todo en los meses de verano con el aluvión de personas que vienen a pasar unos días a la Costa. En los meses desde diciembre a febrero salimos a la ruta a rescatar animales para traerlos al centro, desparasitarlos, vacunarlos y darlos en adopción". Luego, agrega: "En nueve años de existencia, dimos más de 800 animales en adopción".

Los encuentros a beneficio son alguna de las actividades del refugio, en los que hay show, búsqueda del tesoro y sorteos, donde los dueños de mascotas se acercan y colaboran también con elementos indispensables como alimento, mantas, entre otros.

La reciente y brutal muerte del perro Rubio se sintió mucho en la zona de la costa y fueron varias las marchas que se realizaron para su repudio. Evitar el maltrato animal es una de las consignas por las que desarrollan su actividad en el refugio Chichos de San Clemente.

"Que la ley de maltrato incluya a los caballos"

Además del refugio, Gabriela Falaguerra tiene un importante activismo por causas relacionadas con los animales: "Hay mucho maltrato hoy en día y siempre participamos de las movilizaciones para impulsar cambios a la ley y que la misma no sea excarcelable y que el maltrato también incluya a los caballos que están siendo sometidos a trabajo forzoso. También abogamos porque el testeo y la experimentación de productos no sean realizados sobre animales, ya que la industria también es explotadora de los derechos del animal".

La falta de voluntarios se hace sentir en una zona como la del Refugio Chichos: "Necesitamos que venga gente a darnos una mano porque somos sólo 3 personas que administramos el lugar. Si bien tenemos un grupo de veterinarios con los que trabajamos, necesitamos de manos amigas que nos vengan a ayudar con las tareas de todos los días. Tenemos horarios de visitas después de las 17 para que la gente nos venga a conocer y pueda hacer donaciones".

Para aquellos que deseen conocer más acerca el Refugio Chichos pueden contactarse a los perfiles de Facebook Refugio Fundacion Chichos y Asociacion Chichos de San Clemente del Tuyu. También pueden hacerlo a través del Instagram Fundacion Chichos y hacer donaciones para que el lugar pueda seguir funcionando.