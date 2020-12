Video: emotivo rencuentro de una perra con su dueño

La simpática perra no pudo regular sus sentimientos ante el inesperado reencuentro, tal como lo muestra el video.

"¡Bienvenido a casa! Mi hijo estuvo estudiando fuera durante cuatro meses. Ahora está de vacaciones y diría que Sophie lo extrañó mucho", escribió la autora del video publicado en el portal Reddit.

En las imágenes se ve cómo el muchacho entra en su casa y recibe la eufórica bienvenida de Sophie, que salta sobre él y le dispensa todo tipo de muestras de cariño.

Welcome home! My son has been away at college for 4 months. He’s on break and I’d say Sophie sure missed him..mp4