Mauro Viale se defendió de las críticas por nota a Eguillor

Ayer, en el programa Pamela a la tarde (América), el histórico conductor hizo su defensa: “Lo que pasa es que mis colegas muchas veces quieren ser más protagonistas que el entrevistado. Yo no lo traje para juzgarlo, sino para que hable y la gente saque sus conclusiones. Hay que leer libros, informarse, saber como encarar una entrevista y es eso lo que yo hice”, se defendió Viale.

Una de las que salió a castigarlo fue la periodista de espectáculos Laura Ubfal quien aseguró: “Vale la pena llevar a esta mierda y dejarlo hablar barbaridades para marcar 2.7, Mauro Viale?”. Enseguida la panelista Connie Ansaldi apuntó: “No se qué esperan de Mauro Viale. Siempre fue, es y será impresentable. El y muchos más. Me canso de decirlo. La gente no cambia: solo aprende a disimular”. Mauro no quiso entrar en polémicas, aunque con su habitual ironía dijo: “No sé quienes son, que hacen, dejalas”.

Viale contó que la entrevista se dio casi por casualidad, que no estaba pautada y que se lo sentaron en la mesa. “Estábamos haciendo el programa habitual y de repente una productora lo trajo al estudio. Yo antes lo hubiera asesinado en la primera pregunta, pero aprendí, porque el tipo se levantaba y se iba. Hay que saber y dejarlo hablar y aflojarlo con algunas preguntas más insignificantes”, dijo Mauro.

Otro de los que salió a cuestionar la nota fue un colega del canal, Eduardo Feinmann, quien dijo: “Siento asco, bronca, repugnancia, infinidad de cosas; el solo respirar el aire que respiró el delincuente de Eguillor que estuvo hace 5 minutos acá sentado, acusado por muchas mujeres, muchas de ellas menores de edad que lo acusan de haberlas abusado, violado, como la joven que estuvo a punto de ser tirada o se iba a tirar del balcón; este personaje nefasto que es por algunos presentado hasta mimándolo”. Al respecto Mauro fue más político que con Ubfal y Ansaldi. “Yo no hablo de mis compañeros de canal, los banco y los voy a defender siempre, yo me manejo así”, dijo.

El último de los cruces Mauro lo tuvo con Moria Casán, quien tomó las imágenes de la nota de manera simultánea y eso enojó a Viale. “Parece que a Viale le agarró el síndrome de ESTOCOLMO, porque él mismo luego lo llevó en su auto #POSESION_FATAL. El Sr. VIALE generalmente no me saluda y me evade así que además de síndrome de Estocolmo tiene síndrome de falta de cortesía #MujerPscicóloga que no encajó en @IncorrectasOk”, disparó.