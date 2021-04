Motochorros: 6.200 asaltos y 26 homicidios en un año

"Tuvimos el caso de la joven Milagros Silva, de 21 años, embarazada de tres meses, asesinada por motochorros, cuando éstos escapaban de la policía por las calles de la ciudad bonaerense de Castelar. Ahora estamos padeciendo la muerte del efectivo de la Policía Bonaerense en Moreno, que se suma a una lista realmente espeluznante", dijo Javier Miglino, Director de Defendamos Buenos Aires.

El delito que más creció en la pandemia

"Los hechos que más aumentaron fueron los robos en banda a través de criminales que se movilizan en motos. Los tristemente célebres motochorros, perpetraron más 6.200 asaltos entre el 28 de marzo de 2020 y el 4 de abril de abril de 2021; 2.860 ocurrieron en la Capital Federal y 3.280 en la Provincia de Buenos Aires. Las bandas cometieron 26 homicidios y 12 tentativas de homicidio, también", precisó Miglino.

Extranjeros

"Todas las semanas son detenidos decenas de colombianos y venezolanos; la mayoría con antedentes por robo en Argentina y por robo, narcotráfico y homicidio en sus países de origen, que llegaron al país entre los años 2016 y 2019 con el Programa de Refugiados Colombianos y Venezolanos, creado por Mauricio Macri; tal como lo informó la Directora Nacional de Migraciones: Florencia Carignano. Los delincuentes a medida que van robando en Buenos Aires, perfeccionan las organizaciones delictivas como la banda de colombianos que detuvo la Policía Bonaerense luego de haber robado más de un millón de pesos en Villa Martelli, Partido de Vicente López o los venezolanos apuntados más arriba", sostuvo Miglino.

Robos en Capital Federal

"En Belgrano, Palermo y Nuñez, prácticamente no hay día que no se produzcan robos o intentos de robos de motochorros. Hace unos días una S. V. una chica que fue a retirar el dinero de la indemnización por su despido en el Shopping Alto Palermo que tenía depositado en el Banco Ciudad ubicado en Cabildo al 3000, justo debajo de las fiscalías de la Unidad Fiscal Norte. Sin embargo no alcanzó con la presencia policial en el lugar porque al llegar a Tres de Febrero y Manuel Ugarte, apenas cinco cuadras del banco, motochorros con inconfundible acento venezolano la amenazaron con un arma al grito de 'comemierda p. danos la lana que cobraste o te matamo'. Le robaron todos sus ahorros y se escaparon por Congreso", explicó Miglino.

Piden controles fijos

"Está probado que lo único que para a los motochorros son los controles fijos a lo largo de la Avenida General Paz y en otras esquinas importantes, tanto de la Capital Federal como del Conurbano bonaerense. Por caso, si un policía hubiera detenido en un control al motochorro que mató a María Rosa Daglio; ella estaría viva porque el asesino conducía una moto sin patente. Cuando los motochorros deben detener la marcha o exponerse a ser detenidos y/o baleados por las fuerzas policiales, la inseguridad que ellos mismos causan, comienza a remitir. Los controles fueron retirados en la administración de Mauricio Macri y eso favoreció el delito a bordo de motos, por eso la gente; tanto en Capital Federal como en Provincia de Buenos Aires piden que vuelvan los retenes de control", concluyó Miglino.