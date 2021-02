La joven artista publicó el 25 de febrero en YouTube el videoclip de la canción homónima que, al igual que el álbum, desde el título hace referencia a una de las películas que convirtió a Lolita Torres, su abuela, en una estrella nacional.

El álbum en sus seis temas fusiona lo latino-europeo con una herencia flamenca y arrabalera, producido por el español Alizzz. Sobre su trabajo Ángela ha dicho que "Hace tres años me fui de viaje al sur de mochilera y se me dio por escuchar a mi abuela, cosa que no hago tan seguido. Quería estar tranquila y en contacto con ella. Yo estaba en un proceso muy importante de ver qué iba a hacer con mi música, pensaba en armar mi primer disco y no sabía muy bien por dónde ir”.

El álbum fue producido por el profesional que trabajó en proyectos de Rosalía y C Tangana, por poner unos ejemplos.

Además de "La niña de fuego" incluye los temas "Flotando", "Guapo", "Frágil", "ALO" y "Arrabalera", sobre los que la cantante y actriz asegura que le han permitido cumplir su sueño.

El videoclip de LNDF colocó a Ángela Torres en las tendencias principales de YouTube, y las reproducciones de la cantante y actriz comenzaron a crecer rápidamente en plataformas de música por streaming como Spotify.