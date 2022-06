Justin Bieber se mostró con media cara paralizada

En un video que subió a sus redes sociales, el propio músico comunicó que sufre del síndrome de Ramsay Hunt, producido por el mismo virus que causa la varicela.

“Quería darles una actualización de lo que está sucediendo. Obviamente, por lo que ustedes pueden ver en mi cara, tengo este síndrome llamado Ramsay Hunt. Este virus ataca un nervio de mi oreja y mis nervios faciales y ha causado que mi cara tenga parálisis. Como pueden ver, este ojo no está parpadeando, no puedo sonreír con este lado de mi cara, esta fosa nasal no se mueve” explicó Justin.

“Así que para aquellos que están frustrados por las cancelaciones de mis próximos shows, sólo estoy, obviamente, físicamente incapaz de hacerlos. Esto es bastante grave, como pueden ver. Desearía que no fuera el caso, pero obviamente mi cuerpo me está diciendo que tengo que calmarme”, explicó en el video que subió en redes.

Justin Bieber aseguró que está bien de ánimo, pero que no sabe cuanto tiempo se mantendrá alejado de los escenarios por culpa de este virus. Aclaró que es optimista en cuanto a su evolución y que esta haciendo los ejercicios para que los nervios de su rostro recuperen sus movimientos normales.

El síndrome de Ramsay Hunt es causado por el mismo virus de la varicela y el de la culebrilla (herpes zóster ótico) e infecta el nervio facial cercano al oído interno.

Este síndrome ataca a las personas que ya han tenido varicela, aún muchos años después, ya que el virus que permanece vivo, causa herpes zóster. Algunos de los síntomas son sarpullido con ampollas dentro y alrededor del oído, hasta los mas evidentes como la parálisis facial o debilidad del mismo lado del oído afectado.

Según los expertos, si el síndrome es atendido de la forma correcta dentro de los primeros días de la afección, tiene una buena evolución, pero lo que no se sabe es el tiempo estimado de recuperación para la parálisis que genera.