Marcela Morelo presenta su nuevo disco "Tu mejor plan"

El disco que cuenta, entre otros, con temas como "Fuego de Noche, Nieve de día", "Lo dejaría todo", "La vida es un carnaval", "No podrás", será presentado oficialmente el 13 de diciembre en el Movistar Arena vía streaming.

“Muy interesante el desafío de hacer un streaming, la verdad que durante el año, en este año tan duro, me costó mucho pensar en realizar uno. Pero ahora, con el impulso de ya tener un nuevo disco, ya no aguanto más las ganas de tocar y cantar. Ya está decidido y este domingo además de celebrar la salida del disco, celebro mi cumpleaños”, comentó.

Morelo, quién lanzó su primer álbum en 1997, buscó la forma de adaptarse a esta 'nueva normalidad' y durante toda la cuarentena, con un estudio armado en su casa y junto a su marido, se dedicó a darle vida a temas que la acompañaron en los inicios de su carrera musical cuando giraba por los bares cantando covers.

"Son algunas de las canciones que me acompañaron cuando mis días no eran como los que tengo hoy", contó Marcela Morelo haciendo referencia al porqué de la elección de los temas. "Estas canciones a mí me sirvieron mucho de aprendizaje, como cantante en la calle, ahí laburándola, es de alguna manera recrearlas y homenajearlas y disfrutar otra vez de canciones que yo ya las tengo grabadas en mi garganta. Ya las canté, entonces eso es inolvidable", expresó.

Y añadió: “Es una locura meterme con estas canciones para mí, porque son canciones muy conocidas de otros cantantes que amamos, pero bueno, hicimos nuestra versión, nuestro homenaje y me gusta mucho, estoy disfrutándolo mucho a este disco”.

Marcela Morelo - No Podrás (Official Video)

Antes de realizar el lanzamiento del álbum, Marcela, presentó "No podrás" el single originalmente cantando por Cristian Castro y durante la charla no pudo evitar recordar una anécdota que vivió junto al cantante en uno de esos shows por los restaurantes en la Costanera, donde sin siquiera imaginarlo terminó compartiendo escenario con él.

“Entró Cristian al restaurante y yo justo iba a cantar su canción que había hecho la pista para ese día. Y cuando el entró, que me estaba armando las cosas para empezar el show dije ‘uh, no la canto’ me daba vergüenza", comenzó relatando entre risas. "Y tomé coraje, la canté y la gente lo hizo todo: ‘que cante Cristian’ decían. Así que él cantó conmigo ese día, yo le di mi micrófono, el único que tenía, y cantó él”, explicó.

Componiendo en cuarentena

Madre a tiempo completo (incluida la tarea de profesora si tomamos en cuenta las clases por "zoom" que sus hijos toman y ella les acompaña), y ni hablar de las tareas del hogar... pero, así y todo tuvo tiempo de enfocarse en la música y componer. "¿Podes creer que además tuve tiempo de componer un par de canciones?”, contó sorprendida de ella misma y entre risas. “Compuse un par de canciones, que ya tengo guardadas para el futuro disco que será, pienso, de canciones nuestras”, adelantó la cantante.

Cómo no podía ser de otra forma y manteniendo su esencia, Marcela nos contó que sus próximas canciones seguirán su estilo romántico: “Y canciones de amor eh, no me salió canción de desolación, tristeza, profundas, porque fue muy triste este año en muchos momentos", apuntó. "Pero, siempre estuve agarrada, de querer buscar, arañar un nuevo tiempo, nuevos pensamientos, nuevas formas, que creo, que es lo que este año me deja, por lo menos a mí, tratar de pensar que hay una nueva oportunidad”.

“Canté algo que es todo lo contrario a lo que sería hoy, que es todo cibernético. Canté algo que es de puño y letra, me imaginé enviando cartas y medio que fue para ese lado, siempre tratando de conservar mi lado romántico que me encanta”, relató. Cada músico tiene su forma de componer, su momento de inspiración y en el caso de Marcela, ella lo explicó como un coqueteo. “Y un poco empiezo a coquetear, agarro la guitarra toco un rato, voy, dejo, vuelvo… Voy dando vueltas como un perro y de repente ya me siento y se junta eso del trabajo con la inspiración", detalló.

La música y sus hijos

marcela morelo sobre los hijos.mp4

Luego de su larga lucha por ser madre, Marcela pudo adoptar tres niños hermosos de 7, 9 y 12 años, que hoy la acompañan y son "la prioridad de su vida". Durante muchos años la cantante buscó ser madre y se sometió a diversos tratamientos para quedar embarazada, pero al no poder conseguirlo, decidieron junto a su marido ponerle un freno a tanto sufrimiento y pensaron en adoptar.

"La música es un lugar donde yo me desahogo y en esa etapa grabamos un disco que se llama “Espinas y pétalos” y que en su mayoría son dedicadas al encuentro con una de mis hijas que desde ahí surgió el tema de poder tener hoy tres hijos", contó.

En ese tiempo, conoció a su hija de una manera inesperada. Fue a lo de una vecina a cuidar a una nena que estaba en "tránsito" y se enamoró. A partir de ese momento hizo todo por ser su mamá y logró la tutela por unos meses, hasta que la "justicia, injusta" -como contó la propia cantante- les quitó a la chiquita sin motivo.

“Y muchas cosas nos olvidamos de lo duro que fue. Hay veces que me quiero acordar el nombre de una jueza que se comportó muy mal y no puedo. Y digo ¿Cómo puede ser posible?", explicó y añadió: "Generalmente la adopción tiene malas experiencias: muchos años de espera, mucha justicia injusta, agarran al chico como un objeto sin sentimiento y te dicen ‘no sienten nada, son muy chicos’", apuntó.

Durante un año y medio no pudieron ver a la nena y en ese tiempo Marcela y su marido se refugiaron en la música. "La música siempre estuvo presente, de hecho sirvió como mensaje. Sobre todo para la peque, que vivió un tiempo con nosotros y después se la llevaron, así de un segundo para el otro, y quedamos tanto ella -que nos enteramos después como la pasó- como nosotros, muy mal", contó Marcela.

"Pero acá estamos, todos bien, mis hijos hermosos, divinos. Nunca me hubiese imaginado ni loca después de los cincuenta ser madre como lo fui, pero la verdad que todos los días nos miramos (con mi marido) y no podemos creer la familia que formamos. Son la prioridad de mi vida", concluyó.