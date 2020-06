Norah Jones presentó su nuevo disco, "Pick Me Up Off The Floor"

Después de terminar la gira Day Breaks de 2016, Jones decidió regresar al jazz basado en el piano. Para ello se alejó de la rutina del ciclo del álbum y se adentró en un territorio desconocido sin límites: una serie de sesiones cortas con una variedad cambiante de colaboradores que resulta en una secuencia diversa de singles (con Mavis Staples, Rodrigo Amarante, Thomas Bartlett, Tarriona Tank Ball y más).

El ritmo astuto de sus tríos de piano, letras que confrontan la pérdida y presagian esperanza, y un estado de ánimo pesado que se inclina hacia la oscuridad antes de finalmente encontrar la luz conforman esta gran obra.

"En cada sesión que he hecho, ha habido canciones adicionales que no lancé, y he estado recolectando durante los últimos dos años", describió la cantante.

noRAH joNES INTERIOR NOTA

Cabe destacar que las canciones “Pick Me Up Off The Floor” también agitan el dolor personal y político, el dolor específico y el trauma social. "Me enamoré mucho de ellas, con las mezclas ásperas en mi teléfono, escuchando mientras paseaba al perro. Las canciones quedaron atrapadas en mi cabeza y me di cuenta de que tenían este hilo surrealista corriendo a través de ellas. Se siente como un sueño febril, en algún lugar entre Dios, el Diablo, el corazón, el País, el planeta y yo", reveló.

"Si hay una oscuridad en este álbum, no pretende ser un sentido inminente de fatalidad, si se siente más como un anhelo humano por la conexión. Algunas de las canciones que son personales también se aplican a los problemas más grandes que todos enfrentamos, algunas de las canciones que tratan sobre cosas más grandes muy específicas también se sienten bastante personales", concluyó.