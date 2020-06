A través de un comunicado que se replicó en las redes sociales de la banda, la familia del compositor comunicó el triste desenlace, agradeció a los hospitales de Barcelona que lo atendieron por su "trabajo y dedicación durante este tiempo" y solicitaron "el máximo respeto e intimidad en estos momentos tan difíciles".

La pelea que decidió librar lo llevó a tener que decretar algunos parates sobre los escenarios. Pese al esfuerzo, a finales de 2018 la enfermedad recrudeció y lo obligó a dejar la música en enero de 2019.

Tras esa despedida con un "Adiós, pero hasta luego", Donés sorprendió en pleno confinamiento con el anuncio de un nuevo disco, "Tragas o escupes", y cantando desde el balcón de su casa una de sus canciones del álbum: "Eso que tu me das".

Y hace solo unos días, el 23 de mayo, la banda subió a su canal de Youtube el videoclip del single, en donde se puede ver a Donés visiblemente delgado, sonriendo y bailando, en una suerte de última presentación para todos sus fanáticos y admiradores.

"Eso que tú me das es mucho más de lo que pido. Todo lo que me das es lo que ahora necesito. Eso que tú me das, no creo lo tenga merecido, por todo lo que das te estaré siempre agradecido. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía", precisa la letra de la canción.