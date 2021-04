Ricardo Arjona brillará con un show a la luz de las velas

Copy of RA_ANTIGUA_Ensayo_ARG_H264.mp4

Su trayectoria

Arjona nació un 19 de enero de 1964 en Jocotenango un municipio en el departamento de Sacatepéquez, en Guatemala, una ciudad conocida como la "Antigua Guatemala" por ser fundado en la época colonial. A pesar de recibirse en la escuela de Ciencias de la Comunicación nunca se dedicó a la misma y hasta hallarse de lleno en el mundo de la música, se enfocó en ser un talentoso baloncestista y maestro de escuela (al igual que su padre).

Su primer contacto con lo artístico fue a los 7 años, cuando su padre le regaló su primera guitarra, pero recién a los 13 años compuso su primera canción "Esa es mi barca" para poder participar de un festival infantil con una canción de su autoría. A sus 21 años, en 1985, grabó su primer disco gracias a su ex pareja quien -sin avisarle- organizó una reunión con una disquera de Guatemala.

Pero a pesar de ser reconocido como uno de los artistas iberoamericanos más exitosos, sus pasos en el mundo de la música no fueron nada sencillos. Varias disqueras, entre ellas Sony Music, lo rechazaron repetidas veces, pero el ya había encontrado su vocación y no iba a parar hasta conseguirlo. Fue así que en 1991 logró unirse a Sony y luego de que su segundo álbum no llegara a ninguna parte, comenzó a escribir canciones para otros artistas.

Con su cuarto disco de estudio publicado en 1992, "Animal Nocturno", Ricardo Arjona logró un reconocimiento a nivel internacional junto a 13 discos platinos y finalmente con "Historias", el quinto y el más exitoso álbum, su reputación cambió y se convirtió en uno de los artistas con 2 millones de copias vendidas en toda América Latina y 27 certificaciones de platino. De hecho, de toda su carrera, "Animal Nocturno" e "Historias" -el cual contenía canciones como "Señora de las cuatro décadas" y "Te conozco"- fueron los álbumes más vendidos y los que marcaron un antes y un después.

Después de publicar "Si el norte fuera el sur" en 1996, donde dejó de lado el amor y exploró otros temas, lanzó "Sin daños a terceros" otro de sus álbumes en convertirse en un éxito al volverse el primero en alcanzar el top 10 de Latin Albums. Ese disco incluía los conocidos temas "Dime que no" y "Mentiroso" y recibió múltiples certificaciones platino tanto en los Estados Unidos como en Argentina.

Hasta ese entonces todos los discos grabados fueron de estudio, pero en 1998 Ricardo Arjona grabó en el Hipódromo de la Ciudad de Guatemala, su primer álbum en vivo publicado en 1999. Desde ese año hasta el 2011 continuó grabando álbumes de estudio momento en el cual lanzó "Independiente", su decimotercero disco, realizado con su propia discográfica "Metamorfosis". En 2012 hizo una gira mundial llamada "Metamorfosis: World tour" donde fue a Guatemala y vendió todas las entradas, logrando lo que ningún artista había podido hacer.

Después de esa gira, recién volvió a realizar una dos años más tarde, "El Viaje Tour", la cual inicio en Toluca el 31 de julio de 2014 y recorrió varios países como Guatemala, Colombia, El Salvador, Costa Risca, Ecuador, Estados Unidos, México, Puerto Rico, Perú, Uruguay y terminó en Argentina en diciembre de 2015 en el Estadio Vélez, luego de batir récords al llenar 8 veces el estadio de GEBA.

Durante su carrera musical recibió premios Grammy, premios Lo Nuestro y Billboard Latin Music entre ellos en el 2017 el premio a la trayectoria musical otorgado por la revista mencionada.

Desde 2017 al 2020 no publicó nada y el 31 de julio lanzó su decimosexto de estudio, "Blanco", y como mencionamos anteriormente, su última presentación fue en el 2015, pero este 10 de Abril vuelve de una manera especial y sin precedentes.

"Hecho a la Antigua", un show nunca antes visto

El 9 de marzo se conoció la noticia a nivel mundial que Ricardo Arjona realizaría un live streaming a su estilo: atrevido y fuera de lo convencional.El artista guatemalteco se anima a uno de los retos más difíciles de su carrera, no solo por realizar un streaming más, frente a la cantidad de artistas que lo realizaron durante la pandemia, sino por tratar de hacerlo único, distinto y sumamente especial.

"Hecho a la Antigua" será el show que marcará un antes y un después en la carrera del cantante al tratarse del primer show que realizará desde uno de los monumentos más emblemáticos de la antigua Guatemala, el lugar donde nació, y en el cual hasta ahora nunca tocó. Pero como si fuese poco, este evento no contará con luz artificial y será iluminado únicamente por velas. Más de 5 mil velas serán las encargadas de iluminar el espacio donde Arjona tocará junto a más de 30 músicos de todo el mundo.

Arjona presenta Hecho a la Antigua, porque así grabó su último disco, Blanco, y por el lugar del show. Ricardo Arjona presenta "Hecho a la Antigua"

Pero llamarlo otro “live” más no sería lo correcto. Este será -como dice el propio artista- un "Ritual en vivo" donde interpretará muchas de las canciones de su carrera, junto a las de su reciente trabajo "Blanco" (2020) y que generará un ambiente de intimidad y complicidad con su público totalmente único. Para realizar "Hecho a la Antigua" Ricardo Arjona viene preparándose hace rato e inclusó necesito de un ensayo general para asegurarse que las 5 mil velas que iluminarán el lugar pudieran ser suficientes para trasmitir el evento, además de tener todos los cuidados de sonido para no afectar el monumento.

Luego de pasar todas las pruebas, todo está listo ya para la transmisión en vivo de este evento que tendrá lugar el 10 de Abril del 2021.

RÉCORD DE VENTAS

El 10 de marzo, a pocas horas de haber salido a la venta las entradas, keteras reportaron un importante movimiento ya que sin haber cumplido 24 horas se vendieron más 25.000 tickets. Una de las cosas que más llama la atención es el gran alcance del cantautor en países donde el habla hispana no es la principal ya que se ha reportado una importante demanda en países tales como: Croacia, India, Francia, Japón y Australia.

Además de tener el acceso a el concierto live streaming los accesos durante la primera semana de preventa tendrán una Charla con Ricardo después del show el 10 de abril.

Al día de hoy, Ricardo Arjona lleva vendidas 85.000 mil entradas en todo el mundo. Y en argentina, las entradas están disponibles en www.entradauno.com