Stray Kids, la banda de K-Pop que es furor en las redes

Entre las novedades de la boyband, Felix y Changbin -dos de los ocho integrantes de Stray Kids- lanzaron una nueva canción que escribieron juntos, '좋으니까 (Porque me gustas)'.

Su llegada es tal en Argentina que rápidamente la nueva canción se posicionó como tendencia en Twitter.

Los dos autores forman parte de una boyband surcoreana que cuenta con ocho integrantes, surgió en 2017 de un reality show y hasta el momento cuenta con un solo EP.

Muchos de sus fanáticos en la Argentina se quedaron hasta altas horas de la madrugada esperando el estreno de la nueva canción de sus ídolos.

El lanzamiento de su canción coincide con el Día Blanco en Corea, un día especial que se festeja un mes después de San Valentín (celebración para la amistad y los enamorados), precisamente el 14 de marzo. Mientras se acostumbra que en San Valentín solo las mujeres den regalos; en el Día Blanco, los hombres son los encargados de hacerlo en el país del sudeste asiático.

Embed

La canción ya está disponible en todas las plataformas. El single habla sobre el estar enamorado de una persona y que no haya razones concretas para eso. También pone el énfasis en disfrutar juntos tanto las preocupaciones como las alegrías.

Stray Kids se convirtió en un referente dentro de la industria musical de Corea del Sur, los artistas de K-pop ganaron millones de fanáticos con su música, estilo, coreografías y armoniosa dinámica grupal. Además forma parte de JYP Entertainment, el prestigioso sello discográfico originario de Seúl fundado en 1997.

stray kidss.jpeg

Stray Kids se montó en la ola digital y ofreció el domingo 22 de noviembre pasado el show en línea Unlock Go Live in Life, no solamente para sus seguidores en los países en los que la gira fue cancelada, sino para el mundo entero.

Eran nueve, pero el mayor de sus integrantes, Woojin, dejó el grupo en 2019 por motivos personales que no fueron especificados.