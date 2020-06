Nació un perro de color verde y se debe a una particular razón

Este fenómeno se da cuando, al estar en el vientre de la madre, los cachorros de pelajes claros entran en contacto con la biliverdina. Este pigmento de color verde, aseguran, reside en la bilis y es lo que produce que el pelo del perro tome ese color.

Afortunadamente, dicen los expertos en el tema, la presencia de este pigmento no tiene ningún tipo de consecuencia negativa en la salud de los canes. Sin embargo, no deja de llamar la atención la intensidad del color, que hace que el perrito adopte un look fluorescente.

Tiempo atrás, también hubo un caso similar en España.