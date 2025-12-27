Naufragio en Indonesia: murió el entrenador del Valencia femenino y tres de sus hijos

Según informaron las autoridades locales y confirmó oficialmente el Valencia CF, la embarcación turística en la que viajaban once personas se partió en dos en medio de condiciones marítimas adversas y comenzó a hundirse de manera repentina. Fernando Martín, de 44 años, y tres de sus hijos, de 12, 10 y 9 años, quedaron atrapados en el interior del barco.

En tanto, su esposa Andrea y otra de sus hijas lograron sobrevivir y fueron rescatadas en buen estado junto a cuatro tripulantes y un guía turístico.

“El Valencia CF está profundamente consternado tras el fallecimiento de Fernando Martín, entrenador del Valencia CF Femenino B, y tres de sus hijos en un trágico accidente de barco sufrido en Indonesia”, expresó el club en un comunicado oficial, en el que también manifestó su acompañamiento a la familia y a toda la comunidad valencianista.

Arrojados al agua

El suegro del entrenador, Enrique Ortuño, brindó detalles estremecedores sobre el siniestro. Relató que las sobrevivientes se encontraban en la parte más alta de la embarcación y que, al partirse el barco, fueron arrojadas al agua, lo que les permitió ser rescatadas horas más tarde.

En cambio, Fernando y los tres niños permanecían en el camarote, en la sección del navío que se hundió rápidamente. “Los cuerpos deben estar en el fondo del mar, en la mitad del barco que todavía no fue localizada”, señaló, conmovido.

El accidente ocurrió el viernes por la noche, cuando el grupo se dirigía hacia la isla de Komodo, conocida mundialmente por su parque natural y sus famosos dragones. De acuerdo con medios locales, la embarcación -construida en madera y de unos 20 metros de eslora- habría sufrido una avería tras ser golpeada por fuertes olas, lo que derivó en el naufragio.

Las tareas de búsqueda y rescate continúan a cargo de equipos especializados de las regiones de Maumere y West Manggarai, que desplegaron buques, lanchas rápidas y buzos profesionales. Sin embargo, las malas condiciones del mar complican el operativo, que se extenderá durante varios días.

Condolencias

La tragedia generó una inmediata ola de mensajes de condolencias en el mundo del deporte. Clubes, federaciones y referentes del fútbol español expresaron su pesar. Entre ellos, el Real Madrid difundió un comunicado en el que manifestó su “inmensa consternación” y envió su apoyo a la esposa e hija sobrevivientes, así como a toda la familia del Valencia CF.

Fernando Martín llevaba cerca de diez años vinculado a las estructuras deportivas del club “ché”, especialmente en el fútbol femenino y la Academia. En la presente temporada había asumido la conducción del equipo femenino B, que milita en la Tercera RFEF, con el objetivo de pelear por el ascenso. Además de su labor como entrenador, era recordado por su compromiso humano y su cercanía con las jugadoras y los jóvenes deportistas.

En señal de duelo, el plantel profesional del Valencia CF guardó un respetuoso minuto de silencio al retomar los entrenamientos. La pérdida de Fernando Martín y de tres niños ha dejado una huella profunda no solo en el club, sino en todo el fútbol español, que hoy despide a una familia atravesada por una tragedia tan inesperada como devastadora.