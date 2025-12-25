Trump confirmó el inicio de ataques terrestres contra cárteles de droga en América Latina

El presidente de Estados Unidos señaló que el narcotráfico por vía marítima se redujo en un 96%. "Ahora vamos a por la tierra. Por tierra es más fácil, en realidad".
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó el inicio inminente de ataques terrestres contra cárteles de la droga en América Latina. El mandatario hizo estas declaraciones durante su mensaje navideño a las fuerzas armadas.
Trump afirmó que Estados Unidos está "ahora atacando por tierra" en su lucha contra los cárteles de la droga y señaló que el narcotráfico por vía marítima se redujo en un 96%.
El presidente estadounidense también felicitó especialmente a la tripulación del portaaviones USS Gerald R. Ford, actualmente desplegado en el Caribe.
Días antes, en medio de las agresiones sin precedentes de Washington contra Caracas, Trump declaró que planea atacar por tierra no solo a Venezuela, sino a cualquier lugar de donde "las drogas estén llegando". "Cualquier lugar de donde estén llegando drogas. Cualquier lugar. No solo Venezuela", dijo.
Al responder a una pregunta sobre por qué el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, debería tomarse en serio su amenaza sobre ataques terrestres, Trump dijo que el líder venezolano "puede hacer lo que quiera". "Si quiere hacer algo, si se hace el duro, será la última vez que pueda hacerlo", advirtió Trump.
