Trump confirmó el inicio de ataques terrestres contra cárteles de droga en América Latina

Trump afirmó que Estados Unidos está "ahora atacando por tierra" en su lucha contra los cárteles de la droga y señaló que el narcotráfico por vía marítima se redujo en un 96%.

El presidente estadounidense también felicitó especialmente a la tripulación del portaaviones USS Gerald R. Ford, actualmente desplegado en el Caribe.

"Ahora vamos a por la tierra. Por tierra es más fácil, en realidad".

Embed "POR TIERRA ES MÁS FÁCIL": Trump anuncia las próximas operaciones terrestres en América Latinahttps://t.co/Ivn5pzyc6M pic.twitter.com/ldKuIhGKe4 — RT en Español (@ActualidadRT) December 25, 2025

Amenaza a Maduro

Días antes, en medio de las agresiones sin precedentes de Washington contra Caracas, Trump declaró que planea atacar por tierra no solo a Venezuela, sino a cualquier lugar de donde "las drogas estén llegando". "Cualquier lugar de donde estén llegando drogas. Cualquier lugar. No solo Venezuela", dijo.

Al responder a una pregunta sobre por qué el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, debería tomarse en serio su amenaza sobre ataques terrestres, Trump dijo que el líder venezolano "puede hacer lo que quiera". "Si quiere hacer algo, si se hace el duro, será la última vez que pueda hacerlo", advirtió Trump.