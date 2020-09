Piden declarar Reserva Natural área verde del aeropuerto

“Desde el 20 de octubre del 2013 estamos trabajando para que el área tenga protección Estatal.Este lugar brinda muchísimos beneficios ambientales para la población cercana, y es un santuario de biodiversidad único, uno de los pocos que quedan en el conurbano bonaerense.Cada vez quedan menos espacios naturales, las llamas los consumen y la biodiversidad se convierte en monocultivo”, expresaron los miembros de la asociación civil “Isla Verde” del Palomar.

El pasado domingo 23 de agosto, alrededor de las 14, los pobladores moronensesempezaron a vislumbrar un foco de incendio en el predio de la base aérea del Palomar, conocido como “Isla Verde”.

Gracias al rápido accionar de los bomberos voluntarios de Morón y de la PFA, así como de las autoridades ambientales del municipio, las llamas fueron controladas.

“Si bien este incendio no fue tan grande como otros anteriores registrados en el sitio, es una muestra del daño que hace la inconsciencia de parte de la sociedad respecto a los espacios verdes.El mismo panorama se repite a lo largo de todo el país y pareciera que mientras el fuego no te golpee la puerta, la sociedad no despierta”, señalaron los ambientalistas.

“Como ocurrió anteriormente -agregaron-, el siniestro fue causado por humanos. No sabemos los motivos por los cuales se desató el fuego, pero podría ser evitable si el espacio fuera declarado como reserva natural por Ley, y se aplicara un plan de manejo profesional al espacio”.

Actualmente,el ministerio de Defensa es quien tiene la gestión del área que los vecinos proponen salvaguardar, en un predio de 200 hectáreas comprendido entre la Avenida Derqui, calle José Rodo y límite con Hurlingham por el Arroyo Morón.

El proyecto de los habitantes de El Palomar, Ciudad Jardín, Haedo, Hurlingham y Ramos Mejíabusca constituir una reserva ecológica urbana dentro de una fracción de los terrenos linderos a la I Brigada Aérea, donde se desarrolle un polo cultural, ambiental, educativo, recreativo y sustentable.

La idea contempla la organización de visitas guiadas para jardines y escuelas, parcelas destinadas al cultivo orgánico, talleres culturales y naturales, zona de acampe para colegios, e información detallada sobre los ecosistemas presentes.

Nahuel Martínez, integrante de “Isla Verde”, consideró que “este espacio tiene que ser protegido, y para eso necesitamos una Ley. Son muy importante los beneficios ambientales que este sitio le brinda a la comunidad, como la mitigación de temperaturas extremas y la purificación del aire. También ayuda a evitar inundaciones, ya que funciona como esponja para toda la comunidad de Morón, Hurlingham y Tres de Febrero”.