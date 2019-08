Misión cumplida para Rubén Pedro Pastorini, el vecino de 50 años de Villa Sarmiento, conocido como el Spiderman del Oeste, quien desde hace un año decidió calzarse el traje del famoso superhéroe para visitar centros de salud, comedores y escuelas, alcanzando una gran notoriedad en la zona, con el simple propósito de repartir cariño y afecto a niños y adultos.

Rubén Pastorini, con su traje de Hombre Araña, en una caravana de motociclistas solidarios. Rubén Pastorini, con su traje de Hombre Araña, en una caravana de motociclistas solidarios.

Spiderwest es como se hace llamar Pastorini en las redes sociales. Desde agosto del año pasado se convirtió en uno de los personajes más populares de la región.

Arriba de su moto Zanella Vintage, recorre a diario las calles de El Palomar, Haedo, Morón, Hurlingham y ciudades del vecino distrito de La Matanza disfrazado de Hombre Araña, haciendo paradas en colegios, jardines y fundaciones, saludando y sacándose fotos con grandes y chicos que celebran su llegada.

"Si al Hombre Araña lo picó la araña radioactiva, a mí me picó el bichito de la alegría. Desde los 5 años me gusta este superhéroe. Mis viejos me compraban las figuritas, logré llenar el álbum, y siempre miraba sus dibujitos animados, es mi ídolo de toda la vida", contó Pastorini al Suplemento Noroeste.

La compra de una motocicleta fue el puntapié inicial de su historia con Spiderman. Primero se unió a un grupo de motoqueros llamado Kawaclub.

Ahí conoció las caravanas solidarias que realizaban a los hospitales pediátricos Garrahan, Ricardo Gutiérrez y Pedro de Elizalde (ex Casa Cuna) de Capital Federal, y Sor María Ludovica de la ciudad de La Plata.

"Cuando fui a mi primera caravana, vi que había algunos vestidos de Papá Noel, de reno y de duende. Las caritas de los nenes eran maravillosas cuando veían a los motoqueros disfrazados, y ahí fue cuando dije: ¿y por qué no disfrazarme del Hombre Araña?", expresó Rubén.