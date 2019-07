Angela Murano (72) es la fundadora de este espacio de ayuda a la comunidad. De joven, partió de su Italia natal para radicarse en Argentina y transitar el camino de la Fe.

En 1983 inauguró la Capilla Sagrado Corazón de Jesús del Barrio San José, ubicada en Ozanam 2560, entre Ibáñez y Alessandri, Morón Sur. Al mismo tiempo, comenzó con su labor social y ahí mismo impulsó un ámbito de encuentro con los vecinos que funcionaba como Copa de Leche.

ADEMÁS:

Morón: lanzan becas para que lo chicos hagan deporte en los clubes

Seis años después, en 1989, abrió las puertas del ahora conocido en el barrio como El comedor de Angela. "El lugar surgió a partir de una necesidad mía de solucionar algunos problemas que yo notaba en la catequesis: los nenes tenían poca atención, algunos se descomponían. Entonces me di cuenta que no almorzaban. En ese momento el barrio era muy pobre, muchos chicos no llegaban ni a desayunar. Fue ahí cuando surge como opción comenzar a darles de comer", contó Murano al Suplemento El Noroeste.

El comedor recibe a más de 100 personas de todas las edades (desde bebés a abuelos), que se reparten en dos turnos. El equipo de trabajo realiza su labor de lunes a sábado de 8 a 19, y domingos de 8 a 14, preparando 200 porciones de comida a diario, que incluyen sopa, guiso, tallarines, ñoquis, pizzas, tartas, pan y postre.

Al respecto, Angela indicó que "acá vienen personas desde los 3 meses hasta los 90 años. Estamos hablando de una población que la mitad se encuentran en situación de calle, tienen muy pocos ingresos. Esto es un comedor de niños, pero no le puedo decir que no a un adulto si se acerca a comer. El comedor es de puertas abiertas".