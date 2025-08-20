Valenzuela propuso en San Fernando menos impuestos y más trabajo

Realizó una recorrida por dos empresas dedicadas a la fabricación de productos de madera. “Son industrias pujantes, que avanzan y generan empleo. Usan los canales de comercialización online, el 70 por ciento de sus productos los venden por Mercado Libre”, contó Valenzuela.

También señaló que se debe acompañar a las empresas y no fomentar la competencia desleal, por lo que Buj agregó: “Nos contaban que ellos tienen a todos sus trabajadores en blanco, pero la competencia no. Incluso les piden a los propios empresarios que denuncien a quienes no cumplen con las normas, cuando ese control debería hacerlo el Estado”.

Además, el aspirante a concejal sostuvo que los impuestos en San Fernando son muy altos: “Tenemos uno de los ABL más altos de la provincia de Buenos Aires. Evidentemente, el municipio quiere seguir recaudando salvajemente a costa de los vecinos”. En cuanto a las tasas que afrontan las industrias, explicó: “Acá le cobran habilitaciones transitorias a empresas que ya llevan 20 años en el distrito”.

Sobre esto, el candidato a senador reclamó: “La habilitación definitiva es un derecho del comerciante y de la PyME, porque ahí es cuando se vuelven independientes y autónomos. Lo mejor que se puede hacer es que el trámite sea fácil y sin costo económico". Y concluyó: "No se puede cobrar a alguien antes de que empiece a trabajar. Tenemos que avanzar hacia una habilitación gratuita, simple y definitiva en todos los municipios”.

La jornada finalizó con un café compartido junto a la nómina local de concejales libertarios, donde Valenzuela también dialogó con la prensa local. “Vamos con todo para traer a la Provincia las ideas de la libertad y el trabajo del presidente Milei”, culminó Valenzuela.