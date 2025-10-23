Lourdes Fernández fue encontrada durante el allanamiento de la casa de su novio que fue detenido

La informaciòn fue suministrada por programas de TV de la noche que cubrieron en directo el allanamiento, el traslado de la ex Bandana a un centro asistencial -el Hospital Fernández- y la detención de García Gómez.

Detención novio de Lourdes M

Desde su cuenta oficial de X, Ángel de Brito reveló: "La pareja de Lowrdez está detenido. Estaba escondido en un placard. Ella será trasladada a un hospital. Está muy descompensada. Crisis nerviosa", pero eso no fue todo, ya que desde LAM cubrieron todo el momento desde que la policía llegó al departamento hasta que las ambulancias comenzaron a rodear el lugar.

"Dicen que está en un estado de sobredosis, corre riesgo su vida, a él no lo encontraron al principio, ya está detenido y va preso", reveló Yanina Latorre al aire y sumó: "Ella está muy deteriorada y en un estado de sobredosis, por eso está la policía científica, buscando droga y lo que tiene en el cuerpo". Finalmente, el conductor leyó el informe oficial confirmando que Lourdes está en el departamento.

Finalmente, pasadas las 22, se produjo el traslado de la cantante al Hospital Fernández de la Ciudad de Buenos Aires.

Traslado Lourdes

El allanamiento

Fuentes policiales y judiciales informaron que el juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional número 47 dio la orden de allanamiento ´luego de varias horas y reiterados pedidos de la Fiscalía interviniente- en el domicilio de la calle Ravignani al 2300 (donde vive García Gómez), a la División Investigaciones Comunales 14 de la policía porteña.

En el interior del departamento estaba Lourdes, pero su pareja no se encontraba en el edificio y se dictó una orden de captura. Momentos después el prófugo fue detenido por efectivos de la Policía de la Ciudad, cuando estaba escondido en otro sector del mismo edificio.

Durante este jueves al mediodía, García Gómez había facilitado el ingreso a la vivienda a personal policial, pero no le permitió a los uniformados revisar todo el departamento.

Los agentes tuvieron que aceptar las exigencias del dueño de casa, ya que el juez interviniente no había dado la orden de allanamiento hasta este momento.