Doctor Brown llega al Teatro Sony con un electroacústicazo

Popular dialogó con su cantante, Matías Tute Ianello, quien habló sobre el concierto, la actualidad del grupo y los planes que tiene a futuro.

POPULAR: - El concierto del domingo en Teatro Sony ¿Será una fecha especial?

TUTE: - Sí, va a ser una fecha especial, ya que será un show distinto a lo que venimos haciendo desde hace dos años, en los cuales veníamos tocando nuestro segundo disco Sentir para creer. En este año veníamos haciendo un par de acústicos y pensamos que podíamos darle una vuelta más de rosca. Por eso, decidimos hacer un formato electroacústicos, en el cual pudimos mezclar las cosas.

P: -¿Cómo se prepararon en los ensayos?

T: - Hicimos muchos ensayos dado que no queremos tocar los mismos temas pasados a guitarra acústica con algunos arreglitos. Te diría que estamos modificando las canciones sacando acordes para dar un show distinto.

P: - ¿Se avecina algún disco nuevo?

T: - En cuanto disco, hicimos uno el año pasado, en el marco de todo lo que fue el festejo de los 10 años de banda. Fue grabado en vivo en The Roxy y del cual estamos muy orgullosos porque salió mejor de lo que esperábamos. Ahora estamos laburando en temas nuevos, pero con todo este show, los dejamos un poquito de lado y seguimos.

P: ¿Sobre qué hablan los temas de la banda?

T: -Somos una banda que siempre le cantamos al amor, a las vivencias de cada uno, a las amistades, a las cosas que nos van pasando día a día, con lo cuales podemos ayudar a la gente que se encuentra en la misma situación que nosotros. Por supuesto, que las letras van cambiando a medida que uno va creciendo, donde va tomando más conciencia de cosas sociales y de los problemas que nos rodean día a día.

P: -¿Cuáles son las influencias de la banda?

T: - Va cambiando con el pasar del tiempo eso. Te van pegando e influenciando en distintos momentos de tu vida. Yo hasta los 20 años no escuchaba otra cosa que no sea rock de afuera hasta que me dí cuenta que no hacía falta traducir una letra para que me llegue. Fue por eso que comencé a escuchar a muchas bandas de acá, como Los Redondos, y mucho, Las Pastillas del Abuelo. También te puedo decir que No Te Va a Gustar es una influencia total y día a día por su manera de laburar, por su manera de crecer. De afuera sí, Guns N Roses, Dead Purple, entre otras.

P: -No muchas bandas se fijan cómo laburan otras...

T: - Una de las mayores cosas que noté con el cambio de edad, fue la forma de laburar. Una cosa es ir a tocar y listo, pero cuando te enterás de las cosas que hay detrás, como arreglar con un boliche, hacer notas de prensa, tener las redes sociales actualizadas, ahí querés mejorar todo. Creo que depende de uno, de acuerdo a las ganas que tiene. O, a veces por laburo personales tenemos que dividirnos 50 y 50.

P: -¿Cómo son los ensayos de Doctor Brown?

T: - Los ensayos son largos, por lo menos los del sábado. En la semana se complica. Por suerte, tenemos sala propia, que hoy en día está habitable (risas) y siempre hay un mate. Suelen variar si tenemos un show.

P: - ¿Son de analizar los shows que dan?

T: - Sí, la verdad es que es así. Soy histérico con respecto a eso. Tratamos de corregir los errores porque la gente paga una entrada para venir a vernos y se merece un lindo show. Por suerte somos una banda bastante ordenada.

P: ¿Cómo definís al público que sigue a la banda?

T: - ¡Qué pregunta difícil! Si es que tenemos público (risas). El público al principio, si bien se sigue manteniendo, son los amigos y los familiares. Pero últimamente vemos caras desconocidas. No sé si puede definirlo, pero si es muy tranquilo.

P: ¿Cuáles son los próximos objetivos?

T: - No tenemos que claro qué vamos hacer en el verano. La idea es meter una escapada en la Costa. Creo que vamos a apuntar a hacer temas nuevos, al menos a armar maquetas y de ahí laburarlas para pensar con qué la vamos a producir.

P: ¿Qué significa Doctor Brown?

T: - Para mí es mi vida Doctor Brown. Si no tuviera Doctor, sería un vacío importante.

INTEGRAN AL GRUPO

Matías Ianniello: Voz / Tomas Rodriguez Ortega: Guitarra y coros / Javier Segovia: Guitarra / Matías Genzone: Bajo / Guillermo López: Batería / Juan Carlos Rubio:Percusión