Jorge Macri salió al cruce del cierre de las escuelas en el AMBA

"Estoy evaluando la presentación de un amparo para garantizar la educación como esencial en Vicente López. Si yo viera que una escuela no puede garantizar las condiciones sanitarias, de distanciamiento y de circulación de aire yo mismo voy a verificar que esa escuela no dé clases. Si alguna burbuja se contagia voy a hacer todo lo posible para que se cumpla el distanciamiento y los cuidados. Pero la solución no es cerrar las escuelas" expresó Jorge Macri en un medio televisivo.

“Cabe destacar que nuestro pedido viene abalado por los estudios que indican que las actividades escolares no contagian y son las propias estadísticas del gobierno nacional las que demuestran que los niveles de contagio entre alumnos, personal docente y no docente son inferiores al 1%”, subrayó el intendente y adelantó que: "Lo primero que hicimos fue presentar un proyecto de ley junto a los senadores Tapia y Allan, segundo garantizar las medidas sanitarias para que las escuelas abran. Si no hay más remedio, vamos a ir con un amparo”.