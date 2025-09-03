El motoquero que rescató a José Luis Espert es un barra acusado de intento de homicidio

Se trata de un conocido barrabrava del Club Comunicaciones de la Ciudad de Buenos Aires, que cuenta en su prontuario una causa abierta por intento de homicidio.

La revelación fue hecha por el periodista especializado en violencia en el fútbol, Gustavo Grabia, quien identificó al conductor de la motocicleta como Damián Rosati.

Espert había declarado a la prensa que quien lo ayudó a escapar era una persona que "justo pasaba por ahí" y que lo llevó detrás de la caravana que encabezaban Javier y Karina Milei.

¿Quién es el barra brava que tiene una causa y se llevó a Espert durante la caravana en Lomas de Zamora? Lo cuenta en exclusiva Gustavo Grabia

En su columna en Radio Con Vos, Grabia detalló que Rosati tiene un serio antecedente penal: una causa judicial por intento de homicidio contra un dirigente del futsal del mismo club.

El periodista agregó que el expediente sobre el barrabrava había avanzado hasta ser elevado a juicio, pero que se encuentra "paralizado desde 2023".

La imagen de Espert huyendo en la parte trasera de la moto se había viralizado y convertido en meme la semana pasada, enalteciendo la figura del supuesto "héroe" anónimo que lo había ayudado a salir del caos.

Luego de revelar la identidad y los antecedentes de Rosati, Grabia concluyó con ironía, desmintiendo la versión del candidato libertario: "No era un muchacho que pasaba por ahí".

Espert escapando en moto

Los incidentes se registraron cuando la caravana llegaba a la Plaza Grigera de Lomas de Zamora. En medio de la confusión y el tenso clima, el diputado José Luis Espert, que acompañaba al Presidente, fue evacuado y se retiró del lugar en una moto.

El tenso clima del acto se enmarcó también en la polémica por los audios del exdirector de la ANDIS, Diego Spagnuolo, que denuncian presuntos hechos de corrupción en el Gobierno nacional.