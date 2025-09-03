Cómo vive la hija de Elon Musk que no quiere el dinero de su padre

En 2022, la ahora aspirante a modelo e 'influencer' rompió toda conexión con el dueño de Tesla, SpaceX y X, se expuso a un cambio de género y se borro el apellido de su papá.

"La gente asume que tengo mucho dinero. No tengo cientos de miles de dólares a mi disposición", afirma Wilson.

¿De qué se priva la hija de Elon Musk?

En una de sus poco frecuentes apariciones mediáticas, la joven llego a expresar públicamente: “¿Puedo permitirme comer?”. La frase, que en principio puede sonar irónica teniendo en cuenta sus orígenes y su familia, saca a la luz un lado nuevo: su independencia económica la reubica en una posición muy diferente a la que podría especularse por su reconocido apellido.

Vivian no recibe apoyo financiero de Elon Musk, y ese acuerdo ha sido reiterada por ella misma como parte de su desvinculación por su propia voluntad. Este contexto permite entender su declaración no tanto como una actitud caprichosa, sino como una confirmación de que su día a día no está solventada por la fortuna familiar-

Además, Vivien explicò que no tiene "ningún deseo de ser super rica", haciendo referencia su padre y la fortuna que lo caracteriza.

En la entrevista, la adolescente trans desarrolló sobre sus preocupaciones comunes de una joven con un presupuesto reducido. "Mi madre es rica, ¿verdad? Pero obviamente el otro [refiriéndose a Musk] tiene una riqueza inimaginable", agregó.

A pesar de sus limitaciones económicas, Wilson espera matricularse en un colegio comunitario para seguir con su educación, con foco en los idiomas. Además, la joven dio a conocer su ansiedad por ahorrar plata y no presionar a su madre que la apoye económicamente.

Wilson cuestionó en repetidas oportunidades a su padre en redes sociales por no estar de acuerdo con su cambio de género. Elon Musk, por su parte, afirmó que su hija fue víctima del "virus de la mente 'woke'", y que fue engañada para que le dejara hacer su transición con tan solo 16 años.