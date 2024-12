Jorge Macri y Soledad Martínez renovaron el convenio del Anillo Digital

Al respecto, Soledad Martínez afirmó: “En Vicente López siempre decimos que somos fanáticos de invertir en tecnología al servicio de la seguridad. Nuestra ciudad es más segura que las ciudades vecinas. Hace tiempo que tenemos un sistema integral de seguridad. No es solo tener cámaras y ponerlas. Es tener este sistema, es compartir información con la Ciudad de Buenos Aires y también es hacernos cargo. Hace muchos años que en la provincia de Buenos Aires los intendentes nos venimos haciendo cargo ante un gobernador que no le importa la seguridad y que no se ocupa, poder trabajar con Jorge y con el equipo de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es un beneficio para todos nuestros vecinos”.

Por su parte, Jorge Macri destacó el trabajo en conjunto que realizan con el municipio mediante esta herramienta. “Con Vicente López venimos trabajando hace tiempo en el marco de un convenio que nos permite combinar los lectores de patentes que tiene la Ciudad de Buenos Aires y Vicente López. Es una herramienta de prevención y de poder detener, tanto vehículos que se han robado y han sido denunciados, como muchas veces vehículos que vienen cometiendo delitos y ya tienen una alerta en el 911. El objetivo final es siempre el mismo: complicarle la vida al delincuente, tener mecanismos de reacción rápido y poder detenerlos. El sistema funciona y muy bien. Tanto en Ciudad como en Vicente López el robo de autos en los últimos años ha ido bajando de manera sostenida desde que incorporamos esta tecnología”.

El Anillo Digital es un sistema sumamente efectivo mediante el cual se monitorean todas las patentes en la entrada y salida de los distritos. Si se detecta que el vehículo tiene una denuncia, un pedido de secuestro o está en fuga, inmediatamente se emite una alerta. De esta forma, desde el Centro de Monitoreo se hace el seguimiento mediante las cámaras.

Posteriormente, la intendenta de Vicente López se refirió a la importancia de esta medida conjunta con la Ciudad de Buenos Aires. “Compartimos la decisión y la convicción de ir más allá, de combatir la delincuencia, de hacernos cargo de la seguridad. Todo lo que no haga el gobernador no nos importa, es parte de nuestra responsabilidad y vamos a estar ahí para darle respuestas a nuestros vecinos”, aseveró.