"Queremos poner orden en San Isidro y que se cumpla la ley"

El intendente de San Isidro, Ramón Lanús, se refirió a las amenazas que recibió por redes sociales luego de los operativos que llevó adelante el Municipio para decomisar más de mil plantas de marihuana ocultas en una casa de Martínez. “Es triste y confirma que lo que estamos haciendo es lo correcto. No es agradable recibir una amenaza, pero trato de no darle demasiada envergadura, sobre todo por el impacto en mis hijos. Mi mujer me banca, me conoce, y sabe que estas cosas pueden pasar”, afirmó en declaraciones radiales.