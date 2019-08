Amazonas: cómo afecta el incendio a la Argentina

La catástrofe ambiental puede ocasionar consecuencias también en nuestro país. Los expertos analizan el dramático suceso

El Amazonas arde y con él las cuantiosas especies que habitan en él. Animales, plantas, no hay nada que la fuerza arrasadora de las llamas no se devore, lo que causa una verdadera catástrofe no solamente para Brasil, sino para el mundo.