El Gobierno busca dejar atrás el escándalo de Olivos

"El presidente ya lo explicó, ya quedó detallado. Nosotros no encontramos más temas para agregar”, dijo Cafiero. Pero cuando Popular le preguntó si el presidente se presentaría ante la Justicia —como lo hizo la primera dama y los demás asistentes al cumpleaños—, el jefe de Gabinete respondió: “Sí, naturalmente que el presidente está a disposición de la Justicia. No lo han citado, todavía no tiene ninguna citación y siempre va a estar dispuesto a responder a la Justicia como siempre lo ha hecho, como hombre de Derecho que es”.

Consultado sobre si el Gobierno evalúa modificar los protocolos de seguridad de la Quinta de Olivos así como los de la Casa Rosada, Cafiero respondió que “eso es algo en lo que se trabaja de forma permanente, ya que se evalúa y se revisa siempre para garantizar la máxima seguridad del presidente”.

El jefe de Gabinete respondió todas las preguntas de la prensa, pero se lo notó más cómodo con las que no tuvieron que ver con el escándalo de la celebración del cumpleaños de Fabiola Yáñez en Olivos.

De hecho, Cafiero intentó instalar la idea de que el Gobierno ya piensa en la “post pandemia” y que están enfocados en garantizar la recuperación de la economía, tanto para lo que resta del 2021 como para el 2022. "Se empieza a vislumbrar la salida de la pandemia" subrayó y destacó que “la recuperación desde el punto de vista del empleo es muy visible, así como la recuperación del consumo”.

También precisó que en la reunión de Gabinete se trabajó sobre lo que hicieron los distintos ministerios tanto durante el año pasado como en este. “Se trabajó también en los ejes del Presupuesto 2022 que se presentará en septiembre para que apunte a la recuperación económica, de la mano de la recuperación de la obra pública y de la inversión en infraestructura, ese es uno de los principales desafíos”, aseguró Cafiero.

“Tiene que ser el presupuesto de la pospandemia”, dijo el jefe de Gabinete, único vocero del Gobierno tras la reunión que permitió que se encontraran a trabajar en el Museo del Bicentenario 19 de los 20 ministros, ya que la responsable de Salud, Carla Vizzotti está en Moscú, junto con los secretarios de Estado más relevantes.

Durante esta primera reunión de Gabinete completa —que duró aproximadamente una hora y media—, todos los asistentes lucieron sus barbijos y se cumplieron los protocolos de distanciamiento social, algo que no ocurrió en la cena del escándalo el 19 de julio de 2020. Siempre se puede aprender.