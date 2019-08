Quince años de cárcel para acusado de matar al joven Sebastián Miranda

El fallo recayó sobre Lautaro Darío Sena, alias "Chancha", quien ya se encontraba detenido y es reincidente, pues ya había cumplido una pena en la cárcel.

Este tipo de episodios se repiten en barriadas populares del Conurbano bonaerense, atemorizando a la enorme mayoría de la gente que reside allí y ante cierta inacción del personal policial. Y una vez que se consuma una tragedia, comienza la compleja tarea de animarse a declarar, de ponerse en contra de los que "mandan" y muchas veces, la "investigación de campo" queda a cargo de los propios familiares de las víctimas.

Si bien el fiscal Walter Distéfano había pedido que el mayor de los hermanos Sena, ya que otros dos también estaban imputados en la causa, fuera condenado a 21 años, el Tribunal Oral Criminal Nro. 5 de Lomas de Zamora lo halló culpable del "homicidio agravado" de Miranda, pero aplicó 15 de cumplimiento efectivo, sin beneficios de morigeración de la pena. Mientras los restantes acusados Emanuel y Alberto Sena, Alejandro Sosa y Martín Fernández salieron absueltos, habiendo llegado al debate en libertad, pese a estar procesados, en su momento, con prisión preventiva.

"Un testigo fue clave para que le dieran la condena y los otros quedaron libres, ya que nadie vio que estuvieran en el lugar, cuando fueron a concretar el ataque contra otros transas y Sebastián quedó en el medio, sin tener nada que ver. Sin dudas, la gente del barrio le teme a esta gente y todo se hizo muy difícil, pero el trabajo del fiscal Distéfano y de mi abogado Alberto Linares logró que el que le disparó a mi hijo vaya preso por 15 años, ni uno menos", contó María Ortíz, madre de la víctima, en diálogo con DIARIO POPULAR.

ADEMÁS:

La querella pidió 24 años de prisión para Jonathan Fabrro

Córdoba: perpetua para el femicida de la joven trans Azul Montoro

Si bien se mostró "satisfecha" por la resolución del debate, aunque "nunca conforme, ya que a mi hijo nadie me lo devuelve y por eso, no hay pena que valga", la mujer hizo hincapié en que "estos tipos que se creen dueños de la vida y la muerte de cualquiera no pueden quedar impunes. Que no hubiera testigos oculares fue una complicación, pero por suerte apareció uno y todas las sospechas quedaron confirmadas. La defensa de ellos pedía que todos quedaran absueltos, pero el que disparó fue condenado y seguirá preso".

Tras las cuatro jornadas del juicio, en el que ninguno de los imputados declaró, la mamá de Mauro Sebastián Miranda (de entonces, 29 años) destacó que "mucha gente de Campo Tongui conoce a esta banda, saben que son los que quieren quedarse con la venta de drogas en el barrio sin ningún tipo de competencia y por eso, fueron a atacar a balazos, justo cuando mi hijo pasaba por ahí, cuando recibió tres tiros mortales. Hubo vecinos que se acercaron a colaborar con la investigación y si bien no aparecieron los testigos, con uno solo que señaló a la Chancha Sena fue suficiente".

Cabe recordar que el crimen se suscitó en horas de la noche del 19 de marzo de 2017, en la esquina de las calles Saladillo y Cañuelas de esa zona de Ingeniero Budge, cuando Miranda caminaba junto a un amigo a comprar en un kiosco y apareció un Fiat Tempra de color gris, con varios ocupantes, que comenzó a disparar contra un supuesto grupo con el que se disputaba la ''territorialidad'' en la venta de drogas. El joven recibió tres impactos, fue asistido por una vecina y lo trasladaron al hospital Gandulfo de Lomas de Zamora, donde falleció, a raíz de las graves heridas sufridas.