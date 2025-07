Ley del Ticket a un año de la sanción: una provincia adherida, cuatro en proceso y el resto en silencio

Este régimen nació de la iniciativa de Lógica, asociación apartidaria dedicada a generar conciencia fiscal en la sociedad. Tres de los cinco candidatos presidenciales firmaron el compromiso propuesto por Lógica para mostrar los tributos nacionales, provinciales y municipales en los tickets de consumo. El Presidente de la Nación lo honró incluyendo el régimen en la ley 27.743 (julio 2024). Desde el 1ro de enero se muestran el IVA y otros impuestos nacionales en tickets de todo el país.

Según el presidente de Lógica, Matias Olivero Vila, “Argentina tiene los impuestos más altos del mundo a causa de la falta de cultura fiscal de toda la sociedad, generada por un régimen que sistemáticamente ha ocultado los impuestos a los ciudadanos, tanto con prohibiciones y sanciones que no existen en el mundo, como por la aplicación de tributos detrás del vendedor y otros eslabones de la cadena, sin informárselo a los consumidores. Este nuevo régimen revierte dicha situación que se mantuvo por más de 50 años.

La ley prevé la adhesión de las provincias para que también se visibilicen ingresos brutos y tasas municipales. Luego de reglamentada por ARCA, Lógica envió sucesivas cartas a los gobernadores exhortando a adherirse, sosteniendo que las provincias están obligadas a hacerlo por dos mandatos previstos en el artículo 42 de la Constitución Nacional. Otras entidades empresarias también los han exhortado (1).

Chubut, Entre Ríos, Mendoza, CABA, Catamarca y Misiones contestaron declarando que sí se adherirían y que no sancionarían a quienes, mientras tanto, visibilicen voluntariamente los tributos locales en los tickets. Chubut fue la primera en adherirse. En Entre Ríos la adhesión cuenta con media sanción. En Mendoza un proyecto de ley de adhesión del oficialismo provincial comenzó a tratarse. En CABA se está trabajando oficialmente en la inclusión del respectivo capítulo en el Código Fiscal 2026. En Córdoba se dictó una resolución (2) preparatoria de la adhesión. Catamarca y Misiones no accionaron más allá de aquella declaración. Los restantes gobernadores permanecen en silencio.

Al cumplirse un año de la Ley 27.743, desde Lógica vuelven a exhortar a los gobernadores a que adhieran al régimen a través de solicitadas y otros medios. Olivero Vila concluye: “La situación deviene insostenible. La ley prevé la adhesión provincial. Por encima, la Constitución las obliga a dar ‘información adecuada y veraz’ a los consumidores. Desde enero, enviamos tres sucesivas cartas a cada gobernador, copiando a una decena de sus funcionarios. Otras entidades también los exhortaron. Accionaron cinco provincias. Los otros diecinueve gobernadores y sus funcionarios no se activaron ni tampoco han salido a declarar por qué no se adhieren. Acá no se toca la autonomía provincial y municipal, no se modifican tributos, es sólo información para crear conciencia fiscal ciudadana. Estos gobernadores le están diciendo ‘no’ al 94% de los ciudadanos que, según Poliarquía, quieren ver los impuestos en los tickets. ¿Qué es entonces lo que se quiere ocultar? Brasil aplica este régimen desde 2012, con Dilma Rousseff, teniendo un régimen fiscal mucho más complejo. Ni allí ni acá se necesita que los vendedores adquieran ningún ‘software especial’, como se hizo trascender por allí. Eran entendibles los primeros meses de demora. Pero, cumplido un año, es insostenible el silencio, este accionar en contra de la transparencia deviene naturalmente turbio. Desde la sociedad civil debemos cambiar la actitud y el tono en relación a lo que está pasando con este régimen. Se acabaron las excusas.”

(1) Entre otras, la Cámara Argentina de Comercio, la Unión Industrial Argentina y la Cámara de Sociedades.

(2) Resolución 16/2025 de la Secretaría de Ingresos Públicos de la Provincia de Córdoba.