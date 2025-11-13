Caputo en la UIA: "Es mejor una flotación entre bandas que una flotación libre"

Así lo hizo en el marco de la 31ª Conferencia de la Industria, con el lema “el futuro se produce hoy”, que se desarrolló en el Centro de Convenciones Buenos Aires (CEC). Allí se reúnen los principales referentes del empresariado nacional, miembros del Gobierno y especialistas del ámbito académico.

“Hay que graduarse primero antes de flotar libremente. La mayoría de los países no flota libremente, no flota nadie. No nos agrandemos tampoco, porque ya nos pasó en el pasado que intentamos flotar y no estaban las condiciones y cuando tenemos un shock tenemos que poner cepo”, sostuvo al defender el sistema de bandas.

“Nos agarra ansiedad de que las cosas van mejor y queremos ir más rápido de lo que nos dan las piernas. Vine esta semana en este debate tratando de comunicar por qué es mejor una flotación entre bandas que una libre“, explicó ante empresarios. Y justificó: “Yo respeto que haya gente que piense que la Argentina podría estar flotando libremente e incluso dar resultado, pero nosotros creemos que desde el punto de vista de riesgo de esa decisión ajustada por riesgo realmente no vale la pena”.

En ese sentido, ratificó: “Si vas a defender una banda es que hay que estar seguro de que están bien calibradas, que sí están en este caso, en particular el techo". Las bandas móviles arrancaron en abril moviéndose al 1% mensual, desde un rango de $ 1.000 y $ 1.400, con el respaldo del FMI. Hoy están en $ 932 y $ 1.500.

En la exposición, el funcionario afirmó además que el objetivo es comprar reservas para retenerlas, “no como hemos tenido que estar haciendo estos 20 meses, para comprar para pagarle a los bonistas".

“Se habla de que hay que flotar para comprar reservas y no es así. Este Gobierno es el que más reservas compró por lejos, 29 mil millones. Se han comprado muchas reservas y se retuvieron muchas menos porque se usaron muchas de esas para pagar la deuda. Cuando fuimos a EE.UU. y demás, fuimos justamente para garantizar lo que eran los pagos de deuda de los próximos años”, detalló.

“Vamos a acumular reservas y más de lo que cualquiera puede estar pensando. Lejos de ser algo que nosotros subestimamos, es una prioridad. Hoy por hoy, está separado lo que es acumulación de reservas de lo que es el pago de nuestras deudas”, explicó, y añadió: “Queremos acumular reservas para hacer cada vez más fuerte al Banco Central”.