Picante cruce entre Wanda Nara y La Joaqui en Masterchef: "Mi amiga no es boluda"

"Para poner en contexto, no solo lo mostró en la mesa de las botineras, sino también Valu le mostró los mensajes que Wanda le mandó a Enzo Fernández a sus compañeros de MasterChef", arrancó Majo Martino, integrante de SQP, el programa de Yanina Latorre, en las tardes noches de América.

"La Joaqui empatizó mucho con Valu Cervantes porque ella también ha sufrido, ha tenido temas de amor y de amores tóxicos", explicó la panelista, sobre la razón por la que, con el correr de las semanas, La Joaqui y Valu se hicieron tan allegadas y ahora decidió "tomar partido" por ella, en el ciclo culinario.

"Se hicieron bastante amigas muchas de las chicas de MasterChef. La Joaqui, Evangelina (Anderson), Momi (Giardina), (Eugenia) Tobal se juntaron para hacerle la despedida a Valu. Wanda no fue a la despedida", agregó Martino, dejando al descubierto el malestar que sigue vigente entre la esposa del jugador de la Selección Argentina y la conductora del certamen de las noches de Telefe.

CÓMO FUE EL CRUCE ENTRE WANDA Y VALU QUE DESPERTÓ LA REACCIÓN DE LA JOAQUI

Majo advirtió, al aire, que lo que sucedió en ese momento -y que le contaron a ella- no se verá en el capítulo de despedida de Valentina, ya que posiblemente el programa será editado, a fin de no perjudicar a Wanda, que es la presentadora y cara del programa. "Entonces, esto que vamos a contar ahora no lo van a ver en el capítulo de despedida de Valu Cervantes en Telefe porque lo van a editar y todo esto se los voy a contar textual", anticipó.

¿Cómo fue? Momento de despedida. Wanda Nara le dice a Valu: 'La verdad, gracias por haber estado en este certamen". Ella contó que se vuelve por su familia y demás. Entonces, Wanda, en vez de hablar de Valu y y valorar todo lo que hizo, ¿qué hace? Empieza a hablar de ella misma. Dijo: 'Porque yo sé lo que es dejar una familia, lo que es dejar un trabajo por la familia'. Y mientras tanto, La Joaqui estaba en el balconcito y estaban todas llorando".

"¿Qué hace la Joaqui cuando Wanda hablaba? Dice: 'Mi amiga es buena pero no boluda'. "Wanda atónita, se quedó petrificada, le empezaron a hablar por cucaracha, empezaron a fingir demencia... ¿Qué contesta Wanda? Caliente como una pava. Dos veces dijo esta frase: 'Cuando habla la plata calla la verdad'", dijo Nara, a modo de respuesta.