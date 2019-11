Se acelera el desfile de nombres, pero nada sobre el plan económico

Mientras los hechos van revelando algunas confirmaciones, se aproxima la hora de definiciones sobre el equipo que acompañará a un Alberto Fernández que insiste en mostrarse próximo a su compañera de fórmula en el plano internacional. Los cabos sueltos incluyen los bloques en el Congreso

No insistieron con el emblemático "vamos a volver", entonado desde tiempos en que sonaba hipotético hasta para quienes lo cantaban. Ahora no hace falta, pues ya es una realidad. Pero no podía faltar la Marcha Peronista, cuando en la Asamblea Legislativa celebrada el miércoles pasado se consagró el triunfo de la fórmula de los Fernández. En un tono festivo previsible y justificado, las bancadas que ahora juntas conforman el Frente de Todos vociferaron con fuerza las estrofas que ya no se escuchaban en ese ámbito en el que en pocas semanas volverán a colmarse los palcos con militantes, costumbre erradicada en tiempos de Cambiemos.