Al ser consultado sobre si creía que el proyecto de ley para legalizar el aborto iba a ser sancionado durante su gestión, Fernández subrayó: "Debería".

El próximo jefe de Estado hizo un repaso de la historia que cuenta el libro "Somos Belén", de la escritora Ana Correa, y remarcó que destaca ese caso "para que la gente entienda de lo que se habla".

"Cuando uno ve esas cosas por qué hay que corregirlas", añadió.

ADEMÁS:

Otras frases destacadas de Fernández:

"Estamos trabajando, determinando qué temas metemos en extraordinarias".

"Tenemos que resolver el tema del Presupuesto, revisarlo todo, porque el que hicieron es una falacia, habla de otro país".

"Daniel Arroyo es la persona que más conoce el tema (social) y difícilmente él no sea el responsable de esa área. Todavía no se lo ofrecí, tal vez me dice que no". "(A Marcelo Tinelli) Lo conozco hace muchos años. Tengo un trato personal que siempre ha sido bueno y correcto. Le tengo afecto. Silenciosamente ha trabajado con su fundación y ése es el motivo por el que lo invité. Asumió el compromiso de difundir el problema en su programa, que es de los más vistos. Está buenísimo que use su programa para contarle a los argentinos qué es lo que tenemos que hacer".

"Si todos nos ponemos a pelear contra el hambre, vamos a ser una mejor sociedad. Si terminamos con los pobres, vamos a ser una gran sociedad. Y si lo hacemos entre todos, va a ser un éxito de nosotros como sociedad, no del Presidente".