Para Fernando Torrent “la convivencia aumenta la fe”

En tanto, el defensor Fernando Torrent Guidi se refirió a lo bueno de la concentración con estadía, y que es bueno jugar con equipos de primera de visitante -mañana ante Lanús- porque será un buen parámetro, inclusive para lo que viene en el Nacional. la primera parada del Viaducto, será en Puerto Madryn., el domingo 3 de febrero, a las 17.

Por su parte Leandro Garate, llegado hace unos días, destacó el “buen recibimiento”, el trato de los dirigentes y la oportunidad que le da el Celeste y Rojo de poder pelear por un lugar en un equipo con la meta del ascenso.

Para Torrent, “es muy bueno quedar concentrados aunque la pretemporada no se haga afuera, el grupo que se formó es de primera y estos días la buena convivencia aumenta la fe de poder seguir con una campaña que, hasta ahora, es muy buena”.

También, que “es importante compartir con los compañeros, nunca hubo un problema, se puede hablar y los jóvenes tienen su lugar. Los dos chicos promovidos no creo que se salven del peluquero”.

En tanto, consideró que “como bien dijo Emiliano Papa, conviene jugar de visitantes amistosos con dos equipos de primera, porque en eso también hay que mejorar en el torneo, sumar afuera”.

Torrent, que no hizo goles, dijo: “Uno es lateral, pero se me dieron varias chances de anotar un gol, no vivo de eso, lo mío es defender, lo bueno es que se le habrá el arco a los de arriba, pero ganas de convertir no me faltan, por ahora ni pensé como lo festejaría”.

El delantero aseguró: “Fue un paso importante, me recibieron muy bien, los dirigentes se portaron de muy buena forma. Es un club donde trabajamos tranquilos y fuerte para lo que se viene. El torneo es muy bravo, Arsenal se destacó por jugar bien, a la larga eso te da más posibilidades”.