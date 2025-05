Estafas virtuales: alertan por 20.000 casos de cuentas bancarias vaciadas

El dato surge de un nuevo Reporte sobre Delitos, Inseguridad y Violencia, desarrollado por la ONG Defendamos Buenos Aires con la asistencia de la Consultora Javier Miglino y Asociados y que toma como punto de partida los delitos que investiga la Justicia Nacional de Instrucción en lo Criminal con jurisdicción en toda la Ciudad de Buenos Aires, más las causas penales de los Tribunales de Lomas de Zamora, Quilmes, La Matanza, Morón, Moreno, San Martín, San Isidro y La Plata. Allí quedó acreditado que en lo que va de 2025 ya hubo al menos 20.000 estafas bancarias, con un botín provisorio de 2.000.000 millones de pesos (casi dos millones de dólares), desarrolladas por bandas delictivas de venezolanos, colombianos, peruanos y argentinos; a través de WhatsApp, Instagram y Facebook y por correos gancho que llegan vía email.

Estafas bancarias: cuáles son los métodos

"Hace pocas horas, una amiga de Defendamos Buenos Aires, la cantante Silvina Garré, resultó víctima de una estafa virtual que la dejó literalmente en la calle, sin ahorros, sin reservas y con todos sus datos personales comprometidos para nuevas estafas. La estafa telefónica se perfeccionó con una llamada; le fueron sacando datos hasta que por fin tuvieron lo que querían, cortaron y cuando Silvina quiso verificar sus cuentas bancarias no había un centavo. La banda criminal ingresó a sus correos electrónicos con lo que toda su información personal y la de sus allegados está comprometida", explicó Javier Miglino, abogado experto en Criminología y Director de Defendamos Buenos Aires.

silvinagarre1.jpg La cantante Silvina Garré perdió sus ahorros bancarios, debido a una estafa virtual.

"Desde el ‘Eternauta", surge una frase: ‘lo viejo funciona’ y es absolutamente real. Cuando Defendamos Buenos Aires nació hace 20 años fue un grito de auxilio contra la injusticia y el abuso. Pasaron gobiernos, presidentes, jefes de gobierno y medios de comunicación, pero el abuso y la injusticia continúan. Es menester que la gente reciba un mensaje claro y firme: no es buena idea tener los ahorros depositados en cuentas bancarias que se vinculen al teléfono móvil. Por más ofertas de ‘mercado mengano y mercado sultano’, cuando las bandas criminales roban y vacían cuentas, los mercados se borran. Lo viejo funciona y lo viejo que siempre resultó en Argentina es retirar los depósitos, cambiarlos a dólares y guardarlos en lugar seguro", aconsejó Miglino.

Y luego remarcó: "La Argentina no tiene seguridad bancaria como para tener los ahorros, parciales o totales de una vida de trabajo a un click. Las bandas criminales que roban los ‘celulares manchados con sangre’ los arrebatan pero no salen disparando a las cuevas para limpiarles la sangre, resetearlos y venderlos otra vez. Primero van a nuevas cuevas que ingresan en los datos personales, roban todo lo que se puede robar, piden créditos bancarios hasta los límites posibles y recién después de que no queda un centavo, llevan los teléfonos a venderlos a las cuevas de robados de la avenida Cabildo y Mendoza (Belgrano), la calle Libertad (Tribunales) o la avenida Pueyrredón en Balvanera. En ese momento los ‘celulares manchados con sangre’ vuelven al circuito para mancharse una vez más y dejar nuevas víctimas".