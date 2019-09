Se trata de “una pequeña victoria en medio de tanta crueldad. Santiago no se murió, eso es una mentira”, señaló Heredia en declaraciones a radio Caput.

“Es una resolución que no nos sorprende. La estábamos esperando en medio de las elecciones y de la reunión que Sergio (Maldonado, el hermano de Santiago) iba a tener en estos días con la CIDH”, expresó.

En ese sentido, la letrada chubutense sostuvo que la autopsia que le practicaron al joven “no dice ni cómo ni cuándo ni dónde” se produjo su deceso.

“En la resolución de la Cámara se sostiene todo lo que denunciamos desde el primer momento. Manda a realizar pruebas y reconoce que no se peritaron los billetes, que el famoso testigo E declaró sin nuestra presencia, y que no se reconstruyeron los hechos. La Cámara está diciendo que la autopsia no es clara, ni completa y que además es arbitraria”, apuntó Heredia.