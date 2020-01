Caso Tablado

Esta es una nota que jamás pude pensar en escribirla pero con lo que veo y escucho sobre los femicidios hoy esto ya es plaga. Quieren liberar a Tablado, que su pena vence en el 2022. No señores jueces, el que las hizo que las pague. Cambien el sistema de penas. Que bueno sería tomar estas decisiones penales. Si hubo manoseo, la pena sería la mitad de año que tiene el acusado. Si hubo violación la pena es la edad del violador. Si es en grupo y comprobado sumes el total de años del grupo, o sea que si sumaría 60 ó 70 años ésa sería la pena. Violación con golpe y muerte, prisión de por vida. No sé si esto puede servir señores jueces pero creo que se podría reducir el femicidio y el que abusa de una menor perpetua. El que no respeta a una mujer no puede pretender que se le respete a la mujer de él. Terminemos con el flagelo. Señores jueces, de usted depende. Cambien el código penal.

Héctor Troglio

DNI 4.158.772

Preguntas

Señor director:

Qué fácil es decir “éste es el camino”, frase que frecuentemente usa el presidente. Yo pregunto: ¿de qué camino habla? ¿De la miseria que cobramos de jubilación? ¿de los servicios cada vez más usurarios? ¿de las privaciones? ¿de los alquileres abusivos? ¿cuál es el camino? Hace un año despidieron a mi hija del Ministerio de Energía sin motivos luego de 10 años de trabajo y no era ñoqui. Unico sostén del hogar y madre soltera. ¿El camino que pregona el presidente es despedir a los más antiguos e incorporar con más sueldo a su tropa? Nos cansamos de enviar cartas o mails a muchos funcionarios. Jamás tuvimos respuestas. Nos ignoraron por completo y lo imperdonable que dejaron sin trabajo a una chica preparada y encima la enfermaron. Gracias por el camino señor presidente.

Graciela Moriconi

DNI 11.684.985

Holocausto

Señor director:

Dentro de los cientos de cosas y situaciones que no comprendemos ni entendemos, están los holocaustos que están sucediendo en el mundo. Se habla de que durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis crearon campos de concentración para eliminar a los opositores y otros. Pero hoy, tenemos los mismos casos y en peor situación. ¿No lo cree? Miles y hasta millones de personas se desplazan por el mundo, buscando su supervivencia. El mundo entero nos ha mostrado las penurias y hasta la muerte de muchos, desplazándose por los distintos continentes. Preferentemente los movimientos se dan entre África y Europa. Es que en el primero de los continentes, no hay trabajo, salvo la procreación de hijos. Y allá marchan, dejando hasta sus vidas, en búsqueda de una pequeña oportunidad para sobrevivir. Pero deben atravesar y sortear cientos de barreras, algunas naturales y otras humanas. ¿Humanas? Que tienen de humanas, las barreras que se imponen en diferentes países, por cuenta y orden de ciertos países, donde no son aceptados esos emigrantes. Hay un desborde de personas que buscan todos lo mismo. Poder ganarse el pan de cada día. Y la Iglesia Católica, ¿Qué hace por ellos? Lo mismo que se hizo aquí. Una “Caja Pan” para calmar el hambre del hoy, pero ¿y el mañana? Las noticias han ido desapareciendo de los periódicos y radios. Con eso se calmó y desapareció el ¿holocausto? Solo se ha tapado, pero los sufrimientos y muertes, siguen. Culpable: alguien que es pero no es. La tecnología eliminó la necesidad de mano de obra, pero se continúa con la gestación de seres humanos. ¡No al aborto! Pronto otros gritarán ¡Si a la castración masculina! ¿Lo entiende Usted?

Claudia C Curbelo

DNI 7.773.350