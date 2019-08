Bueno, estamos viendo algo que nos llena de... ¿de qué? Hemos visto por la prensa, que ciertas personas, tasan a sus difuntos en función de lo que le pueden quitar a cualquiera. Con eso ¿reviven al fallecido? No, pero unos buenos pesos, cubren la falta de ingresos que producía quien ha fallecido. En este caso, quien sufrió una seudo mala praxis médica, era una persona con cierta imagen y trascendencia. Ya la Justicia ha dado su veredicto, pero por las dudas, van contra quienes fueron cercanos a ese tratamiento quirúrgico. ¿Qué quieren y buscan? Un resarcimiento monetario que... ¿Qué, que? No se revive al muerto, y acaso con unos billetes, ¿se calma y/o alivia el dolor de la pérdida del ser querido? Eso, hasta en los pueblos más atrasados, no se practica. Pero en nuestra sociedad, es de mucha ayuda para “consolar” a familiares cercanos o no. Ya ha pasado a ser, un negocio y hay que considerar a quién se le puede sacar la mayor cantidad de dinero, para “calmar” la pérdida del ser ¿querido?

Silvana S Clinic

Jubilados

Señor director:

Los jubilados siempre fueron adulados por los políticos para obtener sus votos, y además tomaban los fondos de las cajas jubilatorias para distintos fines. Como lo hizo el gobierno del Dr. De la Rúa, en el que se les descontó el 13 % de sus haberes jubilatorios durante un año y medio, siendo Ministra de Trabajo la actual Ministra de Seguridad Patricia Bullrich. También la oposición del gobierno anterior propuso que se les reconociera el 82 % móvil del haber en actividad, que fue vetado por la ex presidenta. Y el gobierno actual, entre tantas mentiras incumplidas, también prometió en su campaña política que lo iba a implementar, para ilusionar y conseguir sus votos. No lo hizo, y como una burla hacia la clase pasiva, aplicó el mencionado porcentaje pero sobre el mínimo, vital y móvil. Además, modificó la Ley de Movilidad Jubilatoria, perjudicando a los jubilados con una nueva fórmula propiciada por el candidato a vicepresidente de Cambiemos, el senador “peronista” Miguel Angel Pichetto, que le quitó a los jubilados un 14 % desde el momento en que entró en vigencia. Este gobierno también expresó que con lo que se “robó” el anterior, entre otras cosas, podrían haberse hecho 3.000 jardines de infantes, en un intento de congraciarse con los niños y sus padres, y no hizo ni 300. Tal vez porque todavía no “recaudaron” lo suficiente, a pesar de los 57.000 millones de dólares del FMI; del levantamiento del cepo cambiario, fijando una devaluación del 40 %, con lo que se beneficiaron los amigos del presidente por la contratación del dólar futuro; del “blanqueo” de capitales, etcétera, mientras los jubilados siguen recibiendo migajas. Ahora, el candidato del Frente de Todos, el Dr. Alberto Fernández, promete que de ser elegido aumentará las jubilaciones un 20 %, y que el Pami proveerá medicamentos gratis. Es de esperar que muchos jubilados crean sus promesas y lo voten, para que pueda triunfar dándole la oportunidad de cumplir su palabra. Al fin de cuentas, en el año 2015 muchos jubilados votaron al actual presidente, que prometió el oro y el moro y no cumplió prácticamente nada. Tal vez el Dr. Alberto Fernández consiga que la familia Macri pague la deuda de los 70.000 millones de pesos del Correo Argentino, que el presidente pretendió condonar, y así obtener los fondos necesarios para satisfacer a los jubilados. Como dice el Martín Fierro, “Los hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera, tengan unión verdadera, en cualquier tiempo que sea, pues si entre ellos pelean, los devoran los de afuera”.

Osvaldo Beraldi

Leyes

Señor director:

Estudiemos ciertas leyes y acciones del gobierno. Hace unos años se crean las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones. Su objetivo fue la administración de los dineros de los trabajadores a fin de que después de 30 años tuvieran una buena renta. Fue la Ley 24241. Poco a poco el gobierno, al ver tanta cantidad de dinero que se les iba de las manos, comenzó a ‘meter la mano en la lata’ Para eso con decretos de necesidad y urgencia y leyes del Congreso, forzó a comprar papeles emitidos por ellos mismos. Los resultados fueron catastróficos. Luego dibujó los índices y pagó menos de lo que corresponde. Dicho en criollo, nos estafan a los trabajadores, jubilados y pensionados. Hace poco sanciona la Ley 26222 donde vuelve a ‘meter la mano en la lata’ Dice que se deben invertir los ahorros en ‘...financiar proyectos productivos o de infraestructura a mediano y largo plazo en la República...’ ¿Qué renta nos dará? Ninguna. Y se pasan por... delante, la Ley 25466. Art 1, ‘Todos los depósitos... son considerados intangibles’ Art 2 dice ‘...el Estado Nacional en ningún caso podrá alterar las condiciones pactadas...esto significa la prohibición de canjearlos por títulos de la deuda pública nacional u otro activo del Estado’ Art 3 ‘...son considerados derechos adquiridos y protegidos por el Art 17 de la Constitución Nacional’ ¿Y nosotros? Piola, mientras contemplamos el robo. ¡Lindos políticos hemos votado!

Alfredo C Goerdeler

