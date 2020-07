A 80 días, la Justicia continúa "sin novedades" de Facundo

En tanto, Cristina Castro, la madre de Facundo, insistió en su reclamo de acceder a los libros de guardia del destacamento policial de Mayor Buratovich para "ponerle cara y nombre" a los efectivos que "se llevaron a mi hijo", en una prueba que le fuera negada a los abogados querellantes, pese a que se dejó trascender su contenido y que el fiscal federal Santiago Ulpiano Martínez habría adelantado que dará a conocer este miércoles.

Además, la mujer le pidió a la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, que "intervenga" en forma directa, al considerar que "hay que dejar de tapar las cosas". "No puede ser que estemos tantos días con los libros de guardia secuestrados y que no sepamos los nombres de los policías que se llevaron a mi hijo y exigirles que me lo devuelvan", enfatizó, en declaraciones periodísticas.

Al mismo tiempo, la mamá de Facundo "Kufa" Castro arremetió contra el fiscal federal Santiago Ulpiano Martínez, quien lleva adelante desde hace algunos días la investigación por la desaparición forzada del joven, de 22 años, del que se desconoce su paradero desde el pasado 30 de abril cuando salió de su casa del pueblo de Pedro Luro para intentar ir a dedo hasta la ciudad de Bahía Blanca y reencontrarse con su ex novia, en medio de la cuarentena por la pandemia del coronavirus.

"Quiero saber por qué el fiscal está sentadito, cobrando su sueldo y yo tengo que esperar hasta el miércoles para tener acceso a esos libros. Asquea ver cómo funciona la Justicia", afirmó la mujer, que no se detiene en su lucha "por saber lo que ocurrió con mi hijo Facundo, y tener la verdad de lo que le hicieron".

La querella, mediante los abogados Luciano Peretto y Lucas Aparicio, salió al cruce de versiones lanzadas por algunos medios bahienses, en relación a su mujer que dijo haber llevado en su auto a Facundo, para luego reforzarla con las señales del teléfono celular del joven desaparecido que aparecieron en dos antenas de la compañía Claro.

Al respecto, se supo que tres testigos ratificaron su declaración de haber visto a Facundo Astudillo Castro cuando estaba junto a una camioneta patrullero con la puerta abierta en inmediaciones de Mayor Buratovich. De manera virtual, debido al aislamiento social, preventivo y obligatorio, dos hermanos y otra joven, sostuvieron ante la Fiscalía Federal de Bahía aquello que, en su momento, testificaron en la Ayudantía Fiscal de Médanos Villarino y la Unidad Funcional de Instrucción Nro. 20 de Bahía Blanca, cuando la causa tramitaba como "averiguación de paradero".

Ahora, se aguardan que se sumen más declaraciones y vayan apareciendo los estudios solicitados como parte de las pericias pedidas por las partes, entre ellas, además del análisis del libro de guardia del destacamento policial de Mayor Buratovich, los rastros encontrados en las dos camionetas Toyota Hilux (ambas de la Policía bonaerense), que fueron secuestradas en la causa y el informe de geolocalización de esos móviles.

