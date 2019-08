Agreden a golpes y pedradasa un mecánico para robarle

De acuerdo al relato de sus familiares, el hombre, de 45 años y quien trabajaba como mecánico de autos en un taller de la zona de Monte Grande, volvía, el pasado viernes a las 19.15, a su casa y cuando bajó de un transporte sobre el Camino de Cintura, caminando el sendero hacia la parada del colectivo 86 sobre la autopista Riccheri. En ese trayecto habría sido interceptado por dos o más sujetos, con los que habría forcejeado cuando le exigieron que entregara la plata y sus pertenencias. Allí, le dieron algunas trompadas y sobre todo, le aplicaron varios golpes con una piedra en la cabeza.

Tras ser despojado del dinero, Noguera llegó como pudo y ensangrentado a la parada del denominado Puente 12, donde con su celular marcó el número de Daniela Ramírez, su esposa, a la que solo alcanzó a decirle. "Gorda, me hicieron mierda", ya que no pudo seguir hablando y una chica tomó el celular para contarle a la mujer que a su marido lo habían asaltado y atacado. En medio de la conmoción, en un patrullero, que fue convocado por varias personas, ante la cercanía de la base operativa de la Policía bonaerense, se lo llevó al hospital Alberto Balestrini de Ciudad Evita, al que ingresó en estado de gravedad y ahora hace seis días agoniza con un diagnóstico irreversible. "Solo esperamos un milagro", contaron sus allegados.

"Sabemos que le sacaron los 7.000 pesos que había cobrado por la semana de trabajo en el taller, así se lo había dicho a mi tía. Cuando nos enteramos de lo sucedido, corrimos al hospital y después fuimos recibiendo noticias de lo que pasó. Lo agarraron cuando caminaba de una parada de colectivos a la otra, en un lugar que tiene poca iluminación y es muy inseguro, donde ya ocurrieron muchos arrebatos, pero no con este nivel de violencia. Le partieron la cabeza con una piedra y cuando los médicos lo atendieron por la fractura de cráneo, todavía tenía como una esquirla clavada", señaló una sobrina de Alfredo Daniel Noguera, en diálogo con DIARIO POPULAR.

Mientras siguen de cerca la evolución del estado de salud del mecánico, "está aguantando, pero nos dijeron que tiene muerte cerebral", aguardan que aparezcan testigos o imágenes de cámaras de seguridad para poder avanzar en la investigación, que no tiene ni siquiera sospechosos. "En la comisaría de Ciudad Evita donde quedó radicada la denuncia nos dicen que no tienen nada, que si no aparece la gente que estaba en la parada de colectivos es poco lo que se puede hacer. Una respuesta increíble frente al dolor que tenemos y que genera impotencia", concluyeron los familiares de la víctima.