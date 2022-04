El acosador de Albertario había sido internado en el pabellón psiquiátrico del Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), y desde la fiscalía que investiga el caso sospechan que es inimputable, ya que se trata de una persona que sufre de brotes psicóticos.

"¡Por favor! ¿Te tienen que matar para que la justicia actúe?", escribió en Twitter Albertario junto a los nuevos mensajes que le envió su acosador.

La deportista denunció que el hombre está libre y que volvió a escribirle: "No sólo intentó entrar al hotel donde yo estaba, sino que me dejaba notas y me llamaba amenazándome. Ahora él está libre de nuevo. Y la que se tiene que cuidar soy yo".

agustina albertario.jpg Agustina Albertario, jugadora de Las Leonas. TELAM

“El hombre tiene más de 8 denuncias de distintas mujeres. ¡No entiendo a este país! Tengo mucha bronca y mucho miedo”, expresó Agustina.

Todo comenzó con una nota que le dejó Juan Mariano García Sarmiento en el hotel donde la jugadora se alojaba: “Hola cachorra. Beso grande. Cuidate! Love U”, decía el escrito.

Desde ese momento comenzó una seguidilla de mensajes acosadores y el envío de fotografías de sus partes íntimas en redes sociales y por eso Albertario radicó una denuncia en Mar del Plata y Ciudad de Buenos Aires.

En febrero de 2021 cuando Las Leonas regresaron a la ciudad balnearia para la pretemporada, Sarmiento la amenazó por haberlo denunciado violando así las restricciones de acercamiento y contacto electrónico que le impuso la justicia. Ante este hecho el abogado de la jugadora solicitó que se tomen medidas urgentes.

Luego de unos días personal de la Delegación Departamental capturó a Sarmiento en un hotel donde se alojaba. El hombre fue derivado a un hospital psiquiátrico y la fiscalía sospecha que será inimputable por los brotes psicóticos que sufre.