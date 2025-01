Alerta: 60 ataques salvajes de motochorros en el AMBA

Los datos fueron aportados a Diario Popular por fuentes judiciales de ambos distritos, en el marco de las causas penales iniciadas en fiscalías de instrucción por delitos contra la propiedad cometidos por delincuentes que actúan con extrema violencia en motocicletas.

En la jornada de ayer, además del hecho trágico en Quilmes, se registró un ataque de motochorros en el corazón de la Ciudad de Buenos Aires. Fue en pleno Flores, en el transitado cruce entre las avenidas Rivadavia y San Pedrito, donde un hombre venezolano fue asaltado a punta de pistola por dos delincuentes motorizados, que lo amenazaron y le quitaron un vehículo similar.

La víctima salió corriendo hacia un comercio para resguardarse. Para ese momento, los ladrones también le habían sustraído el teléfono celular. La violenta secuencia se dio alrededor de las 22.30 de este sábado y quedó grabada en cámaras de seguridad del edificio, donde el hombre intentaba entrar por el garage.

"Llegaba a mi casa y como un día normal traté de ingresar lo más rápido posible. Iba a abrir el portón del edificio y ahí se abalanzaron estas dos personas sobre mí. Me apuntaron y no me quedó otra que entregar mis pertenencias", comentó Noel, la víctima del robo, por el canal de noticias TN.

El hombre que sufrió el ataque de motochorros agregó además que tuvo que salir corriendo hacia un negocio para resguardarse. "Había gente pasando y a ellos no les importó nada", se quejó y remarcó que en esa cuadra falta presencia de la Policía de la Ciudad.

"En principio me dijeron que me baje de la moto, después que entregue el teléfono y que me vaya. Cuando me fui, uno de ellos me dijo que vuelva y no volví, seguí hasta llegar a un negocio", amplió Noel. La víctima dijo que sufrió el robo cuando regresaba de una juntada con amigos.