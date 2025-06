Volvió a declarar el policía que baleó a Thiago Correa: qué dijo

Aguilar Fajardo fue indagado por los delitos de “homicidio agravado por el empleo de arma de fuego cometido con exceso en la legítima defensa, en grado de tentativa (en tres oportunidades) y con dolo eventual, todos ellos en concurso ideal entre sí”.

En su declaración, el efectivo aseguró: “En ningún momento se me pasó por la cabeza que a 200 metros iba a estar un nene”. También pidió que se realice una reconstrucción de los hechos para poder demostrar su inocencia.

“Si no hubiese sido por estos cuatro delincuentes, que querían matar a mi madre y a mí, no hubiese actuado y hoy Thiago estaría vivo”, remarcó. Y continuó: “Desde que me enteré de ese hecho (por la muerte del nene), no hay día en que no piense en mi hermanito de 11 años: él va a la escuela, y que le pase lo que le pasó a Thiago, o que le roben, o que en pleno robo resulte herido o muerto”.

El policía afirmó en que siempre estuvo “focalizado” en los cuatro delincuentes para que no le hagan nada a su mamá: “Lo único que quería era que se vayan”. Y cuando le consultaron sobre cómo era su visión en el momento en que disparó, indicó que es “una zona muy oscura”, donde hay “varios obstáculos”, como postes de luz, una parada de colectivos y diferentes comercios. “Imposible que haya visto".

“Solo me dirigía a mi trabajo, como todas las noches, junto con mi madre, que me estaba acompañando. De no haber sido sorprendido y haber sentido amenaza contra la vida de mi madre y mi vida, jamás hubiese actuado”, añadió.

image.png

Despidieron a Thiago Correa

Los familiares de Thiago Correa, el niño de siete años que murió tras recibir un disparo en la cabeza durante un tiroteo entre tres delincuentes y un policía en La Matanza, lo despidieron este lunes.

El auto que trasladaba el cuerpo del pequeño junto con otros vehículos que lo acompañaban pasó por el Colegio Santa Rosa, donde asistía el niño, mientras que luego lo hizo por el Club Unidos de La Tablada, donde Thiago jugaba al fútbol. En medio del dolor, el recorrido concluyó en el cementerio Parque.

“La muerte de mi hijo es un dolor que no me lo puede sacar nadie. No tengo palabras”, dijo Fabián, el papá de Thiago Correa en diálogo con Splendid AM990.

Thiago Correa falleció el viernes pasado en el hospital horas después de que le hayan declarado la muerte cerebral. El hecho ocurrió cuando un efectivo de la Policía Federal -que se encontraba de civil- intentó intervenir en un presunto intento de robo. Según los informes, el agente disparó su arma de fuego y una de las balas impactó en la cabeza del niño.

Un video tomado por una cámara de seguridad de la zona grabó la secuencia del tiroteo entre cuatro delincuentes y el agente que intentó defenderse de un intento de robo y terminó baleando al niño.

Las imágenes de filmación duran poco más de un minuto y muestran el momento exacto en el que el grupo de delincuentes aborda al agente que se encontraba junto a su madre en una parada de colectivo ubicada en la intersección de Avenida Crovara y Madrid.