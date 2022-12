Alerta por desembarco en el país de drogas desde China

A raíz del caso de la detención de un hombre, quien dijo ser farmacéutico, en el Puente Internacional San Ignacio de Loyola, y que poseía nada más ni nada menos que un aproximado de 70 millones de pesos de éxtasis (alrededor de 14.800 dosis) escondido en un Volkswagen Vento, los ojos de las fuerzas de seguridad están puestos en el narcotráfico de China hacia la Argentina.

Es que, según explicó el titular de la Asociación Antidrogas de la República Argentina (AARA), Claudio Izaguirre, China es considerada "el laboratorio mundial de las drogas psicoactivas, de laboratorio y diseño".

"Es el productor más importante del mundo en el tema de este tipo de drogas", añadió el experto, en diálogo con Diario Popular.

"En reglas generales, esta droga se distribuye y llega a los puertos en contenedores que tienen sales de baño y a partir de ahí es bastante complicado identificar barriles que contengan la sustancia", explicó Izaguirre.

Y agregó: "Teniendo la posibilidad de fabricarla dentro del territorio nacional, a veces se puede llegar a recibir un embarque por parte de estos delincuentes y, a partir de ahí, su distribución".

Por otro lado, Izaguirre insistió en que una de las familias de compuestos exportadas por los narcos chinos al mundo son las "catinonas sintéticas" y el "clorometcatinona".

"Son productos que tienen modificado alguno de los componentes y hace imposible que las fuerzas de seguridad detengan el producto y, en caso de que esto pase, no habría ninguna pena para quien los traslada, ya que no se trata de una droga que esté en el listado de las sustancias prohibidas. El éxtasis lo está, pero las catinonas, el 4clorometcatinona y 3-MMC no, ya que son drogas que se crearon el año pasado", explayó.

Asimismo, continuó con que el "clorometcatinona es como el éxtasis, hace el mismo efecto, se comercializa de la misma forma, pero no es éxtasis, porque tiene modificada una molécula".

"Esto hace imposible que el producto que incautaron sea éxtasis, entonces, es muy probable que este tipo salga libre por esta cuestión", explicó el titular de la AARA, al tiempo que agregó: "Parte de Europa y Norteamérica está inundada por el ‘éxtasis chino’. No olvidemos que, además, la droga de diseño como el éxtasis, mediante una receta, se puede fabricar dentro del territorio nacional".

Cabe destacar que, en el caso acontecido en Formosa, el falso farmacéutico -que vivía en Buenos Aires, es mayor de cuarenta años y tiene una situación migratoria llamativa, ya que realizó decenas de viajes a Europa- trasladaba catinonas sintéticas, con las que se producen, por ejemplo, las rocas brillantes de la droga denominada "cristal", muy conocida en el ambiente de las fiestas electrónicas porteñas.

Es una verdadera sorpresa para los detectives de la frontera. Es que en España un kilo de cristal puede costar 40 mil euros. En Buenos Aires, destino final de la droga, un gramo puede conseguirse por 15 mil pesos, siendo la droga más cara del mercado local. "Los carteles de droga chinos están copando el mercado mundial y su llegada a la Argentina es un hecho", manifestó Claudio Izaguirre.